Falta poco para el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes recibirán el pago

Resumen para apurados
- En junio de 2026, trabajadores y jubilados argentinos cobrarán la primera cuota del aguinaldo (SAC) para fortalecer sus ingresos semestrales según la ley laboral vigente.
- Se calcula sobre el 50% del mejor sueldo del semestre. El plazo legal vence el 30 de junio, con una prórroga de hasta cuatro días hábiles para empleadores de todo el país.
- Este ingreso representa un alivio financiero clave que permite a millones de beneficiarios saldar deudas o planificar consumos para la segunda mitad del año en Argentina.
Con la llegada de mitad de año, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por millones de trabajadores y jubilados en la Argentina. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un alivio económico para afrontar gastos, cancelar deudas o planificar compras durante el segundo semestre.
El pago corresponde a una suma adicional que se abona en dos cuotas al año y alcanza tanto a trabajadores registrados como a jubilados y pensionados.
Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026
La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio de cada año. No obstante, las empresas cuentan con un margen extra de hasta cuatro días hábiles para concretar el depósito.
Por ese motivo, en 2026 el plazo máximo se extenderá hasta el 6 de julio.
En el caso del personal de casas particulares registrado, el aguinaldo suele abonarse durante la última jornada laboral de junio, mientras que la segunda cuota se paga hacia fines de diciembre.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES también reciben el SAC junto con sus haberes previsionales.
Cómo se calcula el aguinaldo y quiénes lo cobran
El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el salario mensual más alto percibido durante el semestre. El trabajador recibe el equivalente al 50% de esa mejor remuneración.
Por ejemplo, para la cuota de junio se considera el período comprendido entre enero y junio.
En los casos de empleados que no trabajaron todo el semestre, el monto se liquida de manera proporcional. La fórmula utilizada es:
(Mejor sueldo del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados.
El aguinaldo corresponde a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, personal de casas particulares registrado y jubilados o pensionados.
Quedan excluidas las personas que trabajan de manera informal o bajo modalidades sin relación de dependencia, salvo que exista algún acuerdo específico entre las partes.