Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

Dado que las prestaciones suelen actualizarse mediante fórmulas de movilidad, el monto a cobrar generalmente toma como referencia el último haber del periodo por ser el de mayor valor. Esta metodología permite que el Sueldo Anual Complementario guarde una relación directa con la evolución de los haberes jubilatorios. De este modo, el pago adicional refleja los incrementos obtenidos, funcionando como un respaldo económico ajustado a la realidad financiera del sector.