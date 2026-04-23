Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

Resumen para apurados
- En junio de 2026, Anses iniciará el pago del primer medio aguinaldo para jubilados y pensionados en Argentina, siguiendo un calendario escalonado según la terminación del DNI.
- El cobro se realizará junto al haber mensual desde el 9 de junio. El monto se calcula sobre el mejor salario del semestre para mitigar el impacto de la inflación en los haberes.
- Este refuerzo es vital para el poder adquisitivo de los adultos mayores. Se prevé que la movilidad previsional siga ajustando estos pagos para preservar su valor real a futuro.
El tramo final de la primera mitad del año marca la llegada del aguinaldo, un recurso fundamental para millones de ciudadanos en Argentina. Dentro de un escenario financiero marcado por el aumento constante de precios, este dinero adicional funciona como un auxilio vital para los adultos mayores.
Los individuos que cobran prestaciones mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social perciben el Sueldo Anual Complementario en la misma fecha que su pago habitual. Esta modalidad de depósito conjunto facilita el acceso al dinero, aunque despierta gran interés en cuanto a la organización de los días de cobro y las cifras definitivas.
Las fechas confirmadas para cobrar el aguinaldo
La legislación argentina establece que el Sueldo Anual Complementario se liquida en dos pagos anuales. El primero vence el 30 de junio y el segundo el 18 de diciembre, siguiendo el esquema de acreditación directa en cuenta bancaria que utiliza la Anses. Por este motivo, el cobro depende exclusivamente del calendario de pagos mensual, vinculándose directamente con el último número del documento de cada beneficiario.
En el ciclo correspondiente a 2026, el desembolso inicial se prevé para el martes 9 de junio, comenzando con los titulares que perciben los haberes mínimos. La distribución del dinero continuará de forma escalonada durante el resto del mes, manteniendo la estructura progresiva que el organismo previsional aplica habitualmente para organizar sus depósitos.
Distribución de pagos
Durante la última semana del cronograma actual, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:
- DNI terminados en 7: martes 21
- DNI terminados en 8: miércoles 22
- DNI terminados en 9: jueves 23
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30
Dado que las prestaciones suelen actualizarse mediante fórmulas de movilidad, el monto a cobrar generalmente toma como referencia el último haber del periodo por ser el de mayor valor. Esta metodología permite que el Sueldo Anual Complementario guarde una relación directa con la evolución de los haberes jubilatorios. De este modo, el pago adicional refleja los incrementos obtenidos, funcionando como un respaldo económico ajustado a la realidad financiera del sector.