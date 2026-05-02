De acuerdo con lo informado por fiscales neerlandeses, el sospechoso fue arrestado en febrero en La Haya, aunque no se precisaron detalles sobre el lugar exacto del procedimiento ni su identidad, en cumplimiento de las estrictas normas de privacidad del país. Durante la detención, las autoridades hallaron dos hachas con inscripciones inquietantes: los nombres “Alexia”, “Mossad” (la agencia de inteligencia israelí) y el saludo nazi “Sieg Heil”.