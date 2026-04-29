“El transporte público necesita una solución de fondo, no otro aumento que castigue a los usuarios”
Resumen para apurados
- El concejal Cristian Abel rechazó hoy en Tucumán el aumento del boleto de transporte público, ante la crisis económica que impide a los usuarios afrontar nuevos incrementos.
- El edil cuestionó el pedido empresarial y propuso crear un consorcio metropolitano, junto con la modernización de la flota y el rediseño del sistema para ganar eficiencia operativa.
- Se busca una solución de fondo mediante licitaciones y planificación integral, evitando que subas tarifarias reduzcan la demanda y agraven el problema estructural del sector.
En medio de un nuevo debate por el posible aumento del boleto del transporte público en San Miguel de Tucumán, el concejal capitalino, Cristian Abel, se mostró crítico de la iniciativa y aseguró que el actual contexto económico no permite avanzar en una suba de tarifas.
“Yo creo que no es momento. Hoy no están dadas las condiciones para ningún tipo de aumento”, sostuvo el edil, quien recientemente asumió su banca en el Concejo Deliberante en reemplazo de Carlos Arnedo.
Abel enmarcó su postura en la situación económica que atraviesan los usuarios del transporte. “La gente hoy no llega al día 20, ya no tiene plata. Entonces, ¿qué podemos estar pensando en aumento?”, planteó, y advirtió además que una suba del boleto podría generar un efecto contrario al buscado por los empresarios: “Va a subir menos gente, o sea que sería incluso en contra de ellos”.
El concejal también hizo hincapié en que la crisis del transporte en Tucumán no es nueva, sino estructural. “Venimos con una eterna crisis del transporte. Hay que darle un punto final”, afirmó, y propuso avanzar en soluciones de fondo en lugar de medidas coyunturales.
En ese sentido, Abel impulsó la creación de un consorcio metropolitano que integre a la Capital, los municipios del área metropolitana y el Gobierno provincial. “Hay que tratar el transporte como un conjunto. Hoy las líneas urbanas e interurbanas se cruzan y funcionan en la ciudad, por lo que necesitamos una planificación integral”.
Según detalló, este esquema permitiría ordenar el sistema, mejorar la eficiencia y avanzar en una futura licitación del servicio. “Se tiene que llamar a licitación y que se presenten los empresarios que realmente estén en condiciones de brindar un mejor servicio”.
Además, el edil planteó la necesidad de modernizar el transporte público, con unidades más acordes a la estructura urbana y con menor impacto ambiental. “Hoy tenemos colectivos muy grandes para calles que son chicas. Hay tecnología disponible, como los ómnibus eléctricos, que tenemos que empezar a incorporar”.
Finalmente, insistió en que cualquier decisión sobre tarifas debe contemplar la situación social. “Hay que estudiar los costos, sin duda, pero también hay que sincerar el sistema y pensar en la gente. Hoy aumentar el boleto no es la solución”, concluyó.