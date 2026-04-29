“El transporte público necesita una solución de fondo, no otro aumento que castigue a los usuarios”

Abel enmarcó su postura en la situación económica que atraviesan los usuarios del transporte. “La gente hoy no llega al día 20, ya no tiene plata. Entonces, ¿qué podemos estar pensando en aumento?”, planteó, y advirtió además que una suba del boleto podría generar un efecto contrario al buscado por los empresarios: “Va a subir menos gente, o sea que sería incluso en contra de ellos”.