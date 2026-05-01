Franco Colapinto se metió en el top 10 de la sprint en Miami y confirma su evolución en la F1

De la consistencia a la confirmación

La clasificación sprint fue el escenario en el que ese crecimiento se transformó en resultado. Colapinto avanzó con solvencia desde la SQ1 -en la que se metió 11°- y dio un salto cualitativo en la SQ2, marcando un tiempo de 1:29.527 que lo ubicó dentro de los diez mejores y, sobre todo, por delante de Gasly.