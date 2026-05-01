11 días para cambiar el rumbo: San Martín inicia frente a Atlético de Rafaela una seguidilla que puede definir su futuro

El partido de este sábado a las 20 contra Atlético de Rafaela no es un compromiso más para San Martín de Tucumán en el calendario de la Primera Nacional. Es el punto de partida de una racha que puede funcionar como un envión anímico o como un golpe de realidad. En apenas 11 días, el “Santo” recibirá a la “Crema”, viajará a Salta para enfrentar a Banfield por Copa Argentina (el viernes 8) y volverá a La Ciudadela para verse las caras con el puntero, Gimnasia de Jujuy. Seis puntos en juego y un pase de ronda que podrían devolverle al hincha esa ilusión que hoy parece estar en modo de espera.