"Hacen cada pregunta...": el estallido de un DT argentino tras el triunfo de su equipo en la Sudamericana
A pesar de que Cienciano lidera el Grupo A de la Copa Sudamericana con siete puntos, el santafesino Horacio Melgarejo no ocultó su fastidio con la prensa peruana. Tras vencer 1-0 a Atlético Mineiro, el entrenador de 52 años criticó con dureza el nivel de los periodistas y defendió la entrega de sus dirigidos frente a un rival con un presupuesto mucho mayor.
Resumen para apurados
- El DT Horacio Melgarejo confrontó a la prensa tras el triunfo de Cienciano ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana, cuestionando duramente la calidad de las consultas recibidas.
- Pese a liderar su grupo, el técnico estalló ante las críticas al juego, destacando la enorme brecha presupuestaria frente al rival y defendiendo el gran esfuerzo de sus dirigidos.
- El cruce se da en un gran momento para Cienciano, líder del grupo. El equipo buscará ahora asegurar su pase a octavos de final en su próximo compromiso ante Puerto Cabello.
Horacio Melgarejo protagonizó un tenso cruce con los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior a la victoria de Cienciano sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. El estratega argentino comenzó su intervención reprochando directamente la calidad de las consultas recibidas. "Hacen cada pregunta boluda... ¡qué malos que son!", reclamó. El malestar del técnico se profundizó ante los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo, respondiendo con sarcasmo e incluso utilizando una insólita analogía sobre el peso de su madre para evadir lo que consideró preguntas con "maldad". Ante la insistencia de los medios, Melgarejo llegó a amenazar con abandonar la sala si no se cambiaba el eje de la conversación.
Entre el Liverpool y la realidad del Mineiro
Uno de los puntos más álgidos de la charla ocurrió cuando el entrenador comparó irónicamente a su equipo con el Liverpool para explicar las desmedidas expectativas del periodismo. Melgarejo recordó que, aunque se vistan de rojo, su realidad económica está a años luz de la de Atlético Mineiro. Al referirse a las críticas por el juego del equipo frente a un gigante continental, el técnico santafesino fue contundente: "Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos".
Sobre el cierre, el DT de Cienciano sentenció su postura ante el nivel del periodismo local afirmando: "Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear", para concluir con un irónico: "Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar".
Un presente histórico y el camino hacia octavos
El técnico santafesino, que asumió el cargo en 2023, mantiene a Cienciano en el tercer puesto de la liga peruana y en la cima de su zona continental con siete unidades. Esta victoria refuerza el misticismo de un club que ya sabe lo que es ganarle finales a los grandes de Argentina, habiéndose coronado ante River y Boca hace más de dos décadas. El próximo desafío para el conjunto de Cusco será visitar a Puerto Cabello en Venezuela, mientras que Atlético Mineiro —bajo la dirección de Eduardo Domínguez— buscará recuperarse en Uruguay ante Juventud Las Piedras para pelear por la clasificación directa a los octavos de final.