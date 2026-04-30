"Hacen cada pregunta...": el estallido de un DT argentino tras el triunfo de su equipo en la Sudamericana

Uno de los puntos más álgidos de la charla ocurrió cuando el entrenador comparó irónicamente a su equipo con el Liverpool para explicar las desmedidas expectativas del periodismo. Melgarejo recordó que, aunque se vistan de rojo, su realidad económica está a años luz de la de Atlético Mineiro. Al referirse a las críticas por el juego del equipo frente a un gigante continental, el técnico santafesino fue contundente: "Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos".