Con qué frecuencia hay que hacer abdominales para ver resultados: la respuesta de entrenadores y la ciencia

“La parte más difícil de conseguir abdominales visibles es reducir la grasa corporal lo suficiente como para poder verlos. Todo el mundo tiene músculos abdominales, pero el problema es que a menudo están cubiertos por grasa corporal”, explicó Matt Claes, entrenador personal y fundador de Weight Loss Made Practical al medio Parade Magazine. Según el experto, una vez que se alcanza un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo, el ejercicio específico para estos músculos es lo que realmente los hace resaltar.