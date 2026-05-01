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Con qué frecuencia hay que hacer abdominales para ver resultados: la respuesta de entrenadores y la ciencia

La ciencia y los especialistas en entrenamiento físico explicaron por qué suele ser difícil definir estos músculos y cuáles son las estrategias más efectivas para lograrlo.

La ciencia y los especialistas comentaron cuál es la mejor frecuencia para lograr un abdomen definido. La ciencia y los especialistas comentaron cuál es la mejor frecuencia para lograr un abdomen definido. (Imagen web)
01 Mayo 2026

A pesar de las horas de entrenamiento y las repeticiones infinitas, a veces, conseguir que los músculos abdominales sean visibles sigue puede ser un desafío complejo. La realidad es que no se trata solo de cuánto te esfuerces en el gimnasio, sino de una combinación de factores biológicos y de estilo de vida.

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“La parte más difícil de conseguir abdominales visibles es reducir la grasa corporal lo suficiente como para poder verlos. Todo el mundo tiene músculos abdominales, pero el problema es que a menudo están cubiertos por grasa corporal”, explicó Matt Claes, entrenador personal y fundador de Weight Loss Made Practical al medio Parade Magazine. Según el experto, una vez que se alcanza un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo, el ejercicio específico para estos músculos es lo que realmente los hace resaltar.

El factor determinante de la grasa corporal

Para que el famoso "six-pack" asome, es necesario cruzar un umbral de composición física que es bastante exigente. Emily Higgins, entrenadora certificada y nutricionista, señaló que, aunque cada cuerpo es diferente, los hombres suelen necesitar bajar del 10% de grasa corporal y las mujeres del 15% para ver resultados claros. Son cifras significativamente menores al promedio general de la población.

Lograr estos niveles requiere un compromiso que va más allá de los abdominales: implica entrenamiento de fuerza, cardio constante y un seguimiento riguroso de la nutrición. Sin embargo, no todo es voluntad. Karina Inkster, especialista en fitness, advirtió al medio citado que la genética juega un papel clave y que tener abdominales marcados no siempre es un indicador directo de salud o de un nivel de fitness superior para todas las personas.

Cuántas veces por semana debemos entrenar

Si el objetivo es la definición, la constancia es vital, pero también el descanso. Al ser músculos relativamente pequeños, los abdominales se recuperan con rapidez. Claes sugirió empezar con una rutina de cuatro días a la semana, siempre que se acompañe de una buena dieta y sueño reparador. Incluso dos sesiones intensas pueden marcar la diferencia para quienes recién comienzan en el entrenamiento de resistencia.

Por su parte, Higgins recomendó activar el núcleo (core) al principio de cada rutina de ejercicios con tres o cuatro movimientos específicos. Esto prepara al cuerpo para ejercicios de estabilidad más complejos que, de forma natural, también involucran la zona abdominal. 

Los mejores ejercicios según los profesionales

Para quienes buscan efectividad, el "crunch" clásico sigue siendo un pilar. “Es una de las formas más efectivas de trabajar las fibras de los abdominales superiores”, aseguró Claes. La clave está en elevar los hombros manteniendo la zona lumbar pegada al suelo, lo que permite una conexión mente-músculo mucho más profunda sin distracciones de otros grupos musculares.

Si el foco está en la parte inferior, el "reverse crunch" o crunch invertido es la opción ideal. En este caso, se mueven las caderas hacia el pecho mientras el torso permanece inmóvil. Para los más avanzados, la plancha sobre pelota de estabilidad añade un nivel de dificultad necesario. Según Higgins, esta variación "requiere la activación de más estabilizadores para evitar el movimiento no deseado causado por la pelota".

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