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Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas

Eliminar la grasa abdominal y tonificar el cuerpo es uno de los temas más consultados a los especialistas.

Cuáles son los cinco ejercicios para mayores de 50 años que ayudan a combatir la flacidez Cuáles son los cinco ejercicios para mayores de 50 años que ayudan a combatir la flacidez (MimoCare)
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan cinco ejercicios clave para combatir la flacidez y pérdida muscular en mayores de 50 años, ante los cambios biológicos propios de esta etapa vital.
  • La rutina incluye sentadillas, planchas y pesas para estimular el músculo. Expertos advierten que el consumo de proteínas no basta sin actividad física para evitar el sedentarismo.
  • El entrenamiento adaptado no solo mejora la estética, sino que fortalece huesos y salud cardiovascular, garantizando una mayor autonomía y calidad de vida durante la madurez.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, el cuerpo atraviesa cambios naturales que afectan la firmeza muscular y la composición corporal. Después de los 50, muchas personas comienzan a notar mayor flacidez y pérdida de masa muscular, especialmente si llevan una vida sedentaria.

Especialistas en salud y nutrición coinciden en que mantenerse activo es una de las claves para preservar la fuerza, mejorar la tonicidad y reducir los efectos del envejecimiento sobre el cuerpo.

Esta es la proteína que no puede faltar en tu dieta, después de los 50

Esta es la proteína que no puede faltar en tu dieta, después de los 50

Nieves Cuesta, nutricionista de Reto 48, explicó que la masa muscular tiende a disminuir con la edad, particularmente después de la menopausia, si no se estimula mediante actividad física.

La especialista remarcó además que, aunque las proteínas cumplen un rol importante en el mantenimiento muscular, no alcanza solo con aumentar su consumo. Según indicó, el ejercicio regular es fundamental para evitar la pérdida de músculo y mejorar la firmeza corporal.

Cuáles son los ejercicios más recomendados para tonificar el cuerpo después de los 50

Elevaciones laterales con pesas

Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas (Foto: Vitónica)

Este ejercicio ayuda a fortalecer y tonificar los hombros. Se realiza con pesas livianas y movimientos controlados, lo que permite trabajar la musculatura sin exigir demasiado las articulaciones.

Flexiones de brazos

Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas (Shutterstock)

Las flexiones, adaptadas a la capacidad física de cada persona, permiten fortalecer el pecho y los brazos. Además de mejorar la tonicidad, contribuyen a desarrollar resistencia muscular.

Sentadillas

Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas (Granvita)

Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos para trabajar piernas y glúteos. Ayudan a mejorar la estabilidad, fortalecer la parte inferior del cuerpo y combatir la flacidez en esas zonas.

Plancha abdominal

Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas (MyProtein)

La plancha fortalece el core, es decir, la zona central del cuerpo. Este ejercicio mejora la estabilidad, favorece la postura y ayuda a tonificar el abdomen.

Caminatas rápidas o trote suave

Los cinco ejercicios que ayudan a combatir la flacidez después de los 50, según especialistas (Getty Images)

La actividad cardiovascular también cumple un papel importante. Caminar a paso rápido o trotar suavemente mejora la circulación, favorece la elasticidad de la piel y ayuda a mantener el cuerpo activo.

Por qué la actividad física es clave para evitar la pérdida muscular

Los especialistas destacan que el músculo necesita estímulo constante para mantenerse. La falta de movimiento puede acelerar la pérdida de masa muscular y aumentar la sensación de debilidad o flacidez con el paso del tiempo.

Además de mejorar la apariencia física, realizar ejercicio regularmente ayuda a cuidar la salud cardiovascular, fortalecer huesos y articulaciones y mantener una mejor calidad de vida.

Los expertos recomiendan adaptar siempre la intensidad de los ejercicios a la condición física de cada persona y consultar con profesionales de la salud antes de iniciar una nueva rutina de entrenamiento.

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