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Menú para días grises: cuatro recetas fáciles, rápidas y económicas

Sopas, guisos y pasteles caseros para disfrutar cuando el clima invita a quedarse en casa. Opciones con ingredientes sencillos.

Menú para días grises: cuatro recetas fáciles, rápidas y económicas Patel de papa
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas proponen en Argentina cuatro recetas económicas para días de frío, como guiso de lentejas, buscando brindar soluciones prácticas y caseras con ingredientes simples.
  • La selección incluye platos tradicionales salados y dulces diseñados para el ahorro. Se detallan procesos rápidos como el uso de pan viejo para budín o el rehogado de vegetales.
  • Esta iniciativa responde a la búsqueda de bienestar y ahorro en el hogar ante el clima otoñal. Refuerza la tendencia de volver a lo casero frente al aumento del costo de vida.
Resumen generado con IA

Con la llegada del frío y las tardes grises, la cocina se convierte en el refugio ideal para transformar ingredientes sencillos en platos reconfortantes. Desde los clásicos salados que reinan en las mesas argentinas hasta opciones dulces ideales para acompañar el mate esta selección prioriza el aprovechamiento de lo que hay en casa. 

Budín de zanahoria: la receta de Jimena Monteverde para acompañar el mate o el café

Budín de zanahoria: la receta de Jimena Monteverde para acompañar el mate o el café

Estas cuatro recetas infaltables, diseñadas para combatir el clima otoñal con preparaciones económicas, rendidoras y, sobre todo, cargadas de sabor casero, pueden salvar el día.

Cuatro recetas para días nublados y frios

1. Guiso de lentejas

El guiso es infaltable en los días de lluvia. En una cacerola con un poco de aceite, se rehogan una cebolla, un morrón y una zanahoria picados. Se agrega carne en cubos y se dora bien. Luego, se incorporan una taza de lentejas previamente remojadas y caldo hasta cubrir los ingredientes. 

Se condimenta con laurel, comino, pimentón y sal. Se cocina a fuego bajo durante 40 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso espeso.

2. Pastel de papa

Es un clásico que siempre funciona. Se pelan y hierven un kilo de papas hasta que estén blandas. Se escurren y se hace un puré con manteca, leche y sal. En una sartén, se sofríen una cebolla picada y medio kilo de carne picada con sal, pimienta y pimentón dulce. 

En una fuente para horno, se coloca una capa de puré, el relleno de carne y otra capa de puré. Se pincela con huevo batido y se hornea a 200°C hasta que la superficie esté dorada.

3. Bizcochuelo de naranja

Algo dulce siempre viene bien. Se baten tres huevos con una taza de azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Se agrega media taza de jugo de naranja, la ralladura de una naranja y media taza de aceite neutro. Se incorpora una taza y media de harina con una cucharadita de polvo de hornear, mezclando hasta integrar. 

Se lleva a un molde enmantecado y se hornea a 180°C durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga seco.

4. Budín de pan

Nada se tira en casa, y menos el pan. Se cortan en trozos 200 gramos de pan del día anterior y se remojan en medio litro de leche tibia hasta que se deshagan. En otro bowl, se baten tres huevos con media taza de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. 

Se incorpora a la mezcla de pan y se revuelve bien. Se carameliza el fondo de un molde con azúcar y se vierte la preparación. Se cocina a baño maría en el horno a 180°C durante 45 minutos. Se deja enfriar y se desmolda.

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