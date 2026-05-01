Secciones
Mundo

Trump frente al límite legal: se agota el plazo para la guerra con Irán sin el aval del Congreso

El conflicto, que estalló el 28 de febrero tras ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, se encuentra en un limbo jurídico.

Donald Trump, presidente de EEUU. Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La administración Trump alcanzó el límite de 60 días de la Resolución de Poderes de Guerra para combatir a Irán sin aval del Congreso, tras iniciar hostilidades el 28 de febrero.
  • El conflicto inició con ataques de EE.UU. e Israel. La Casa Blanca argumenta que la tregua técnica pausa el reloj legal, mientras demócratas denuncian una interpretación ilegal.
  • El costo de 25.000 millones y el alza de combustibles por el cierre de Ormuz generan grietas en el oficialismo, convirtiendo el conflicto en una vulnerabilidad electoral para Trump.
Resumen generado con IA

La administración de Donald Trump enfrenta un muro legal decisivo. Al cumplirse 60 días del inicio de las hostilidades con Irán, el Ejecutivo alcanza el límite establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que prohíbe mantener operaciones militares sin la autorización formal del Congreso. Sin embargo, la Casa Blanca ya maniobra para esquivar el mandato legislativo.

El conflicto, que estalló el 28 de febrero tras ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, se encuentra en un limbo jurídico. Mientras el Pentágono sostiene que el frágil alto el fuego vigente "pausa" el reloj de los 60 días, la oposición demócrata califica la interpretación de "ilegal".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Senado que la tregua técnica exime al gobierno de retirar las tropas o pedir permiso, una postura que no convence a los constitucionalistas.

En el Capitolio, la fractura es total. Pese al férreo control republicano, figuras como Rand Paul y Susan Collins han mostrado grietas en la disciplina de partido al cuestionar la falta de una estrategia de salida. 

Mientras tanto, el costo de la guerra ya se estima en 25.000 millones de dólares y el cierre del estrecho de Ormuz empieza a golpear los precios del combustible en EE. UU., al convertir el conflicto en una vulnerabilidad electoral interna.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Fracasó el diálogo en Medio Oriente: Trump canceló la misión a Pakistán tras el desplante de Irán

Fracasó el diálogo en Medio Oriente: Trump canceló la misión a Pakistán tras el desplante de Irán

Irán evitó el contacto con EEUU y abandonó Pakistán antes del arribo de los enviados de Trump

Irán evitó el contacto con EEUU y abandonó Pakistán antes del arribo de los enviados de Trump

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

Lo más popular
Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
3

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Un Día del Trabajador para celebrar con música
4

Un Día del Trabajador para celebrar con música

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar
5

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Un Día del Trabajador para celebrar con música

Un Día del Trabajador para celebrar con música

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Comentarios