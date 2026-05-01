Trump frente al límite legal: se agota el plazo para la guerra con Irán sin el aval del Congreso

La administración de Donald Trump enfrenta un muro legal decisivo. Al cumplirse 60 días del inicio de las hostilidades con Irán, el Ejecutivo alcanza el límite establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que prohíbe mantener operaciones militares sin la autorización formal del Congreso. Sin embargo, la Casa Blanca ya maniobra para esquivar el mandato legislativo.