Taylor Swift encuentra una solución para que no creen imágenes de IA con su rostro

En Estados Unidos, las celebridades ya cuentan con ciertas protecciones legales sobre el uso comercial de su identidad visual. Sin embargo, el registro de esta imagen específica otorga a Taylor Swift y su equipo la posibilidad de actuar con mayor rapidez y eficacia frente a cualquier uso no autorizado, especialmente en un contexto donde las herramientas tecnológicas permiten replicar o modificar fotografías con facilidad.