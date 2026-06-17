Mundial 2026

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

El rosarino brilló en Kansas City, marcó por triplicado y alcanzó una marca histórica que lo ubica en la cima de los Mundiales.

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
Hace 2 Hs

Si había dudas sobre el estado de Lionel Messi después de las molestias físicas que arrastró en la previa del Mundial, el capitán se encargó de despejarlas en apenas 90 minutos. En el estreno de la Selección argentina frente a Argelia, el rosarino firmó una actuación descomunal, convirtió los tres goles de la victoria por 3-0 y volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo.

La primera conquista llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Tras una asistencia filtrada de Rodrigo De Paul, Messi recibió dentro del área, controló y definió con precisión al ángulo para dejar sin posibilidades al arquero rival. El tanto abrió un partido que hasta ese momento se presentaba más complejo de lo esperado para el conjunto de Lionel Scaloni.

El récord que igualó con su hat-trick

En el complemento, el capitán volvió a aparecer. A los 14 minutos aprovechó un rebote que dejó el arquero argelino después de un remate de Alexis Mac Allister y empujó la pelota a la red para ampliar la diferencia. Con Argentina dominando el trámite, el rosarino todavía tenía guardada una obra más.

A los 30 minutos del segundo tiempo recibió un pase de Nicolás González en la puerta del área, se acomodó para su zurda y sacó un remate rasante imposible para Luca Zidane. El balón terminó contra la red y el estadio explotó. Era el tercer gol de la noche y el primero de Messi en un Mundial desde fuera del área.

Más allá de la victoria, el hat-trick tuvo un valor histórico. Con esas tres conquistas, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales. Detrás quedaron nombres legendarios como Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14), Kylian Mbappé (14), Just Fontaine (13) y Pelé (12).

Como si fuera poco, el rosarino también alcanzó otro hito: se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales. A los 39 años, el capitán sigue ampliando su legado y comenzó la defensa del título de la mejor manera posible: con una actuación histórica y una nueva marca para la eternidad.

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