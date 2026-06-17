Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Si había dudas sobre el estado de Lionel Messi después de las molestias físicas que arrastró en la previa del Mundial, el capitán se encargó de despejarlas en apenas 90 minutos. En el estreno de la Selección argentina frente a Argelia, el rosarino firmó una actuación descomunal, convirtió los tres goles de la victoria por 3-0 y volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo.