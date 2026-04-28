Taylor Swift registró su voz e imagen para protegerse de la inteligencia artificial

El movimiento se hizo el 24 de abril ante la oficina de patentes de Estados Unidos, a través de su empresa TAS Rights Management. En total fueron tres registros. Dos corresponden a frases breves que la artista usaba en plataformas como Spotify y Amazon Music: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”. El tercero es una imagen de su show durante el The Eras Tour, donde aparece con guitarra en mano sobre el escenario.