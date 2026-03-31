Horror en una escuela de Santa Fe: qué dijo la defensa de la familia del joven que mató a un compañero

El adolescente de 15 años acusado de perpetrar el ataque en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe, permanece bajo custodia tras el hecho en el que murió Ian Cabrera, de 13 años. Macarena Oroño, representante de la familia del menor, brindó detalles sobre el estado del joven y el marco legal del caso.