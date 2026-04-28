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Amenazas escolares en Santa Fe: se entregó la primera notificación de cobro por más de $6 millones

Los funcionarios provinciales destacaron la reacción que tuvo el padre del alumno que recibió la intimidación: “Cara la jodita”.

Amenazas escolares en Santa Fe: se entregó la primera notificación de cobro por más de $6 millones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santa Fe notificó a los padres de un alumno por amenazas escolares con un cobro de $6 millones para cubrir los operativos policiales, marcando el primer caso bajo esta política.
  • El ministro Cococcioni informó que hay 58 hechos con 70 implicados identificados. Los responsables tienen cinco días para abonar antes de que el caso pase a la Fiscalía de Estado.
  • La medida busca frenar las falsas amenazas mediante la responsabilidad civil de los tutores. Se espera que este precedente económico actúe como disuasivo ante futuras intimidaciones.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro de los operativos para los padres o tutores de estudiantes que hayan realizado amenazas escolares en la provincia. En esta ocasión, la intimidación fue por más de $6 millones y las autoridades destacaron la reacción que tuvo el adulto que recibió la boleta: “Cara la jodita”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia y cuyos padres deberán abonar los operativos.

El primero procedimiento fue realizado este lunes por la Policía provincial y contaron que el adulto responsable tuvo una reacción bastante particular al manifestar: “Cara la jodita”.

Cococcioni dio una conferencia luego del operativo en la cual detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de un menor que fue identificado como autor de una de las amenazas”, por un monto total de $6.024.944, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios.

Las notificaciones detallan el monto de la deuda, los medios de pago y el plazo para abonar, que es de cinco días. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “

A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

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