Secciones
Seguridad

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

El ataque ocurrió a primera hora de la mañana, mientras la comunidad educativa se encontraba formada para el izamiento de la bandera.

La escuela donde ocurrió el crimen en Santa Fe. La escuela donde ocurrió el crimen en Santa Fe.
Hace 1 Hs

Una jornada de horror se vivió hoy en la Escuela n.º 40 de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Un alumno de 15 años ingresó armado al establecimiento y abrió fuego contra sus compañeros en el patio interno, y provocó la muerte de un estudiante y heridas a otros dos por impactos de perdigones.

El ataque ocurrió a primera hora de la mañana, mientras la comunidad educativa se encontraba formada para el izamiento de la bandera. Según relató Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno municipal, el agresor extrajo el arma de su mochila y efectuó varios disparos sin mediar palabra, lo que desató el pánico entre los presentes.

"Los docentes están consternados; aseguraron que el joven era un buen alumno y mantenía una conducta ejemplar", señaló Muñoz, ante los periodistas. Tras el violento episodio, las autoridades provinciales decretaron duelo y asueto escolar, y suspendieron todas las actividades programadas para el resto de la semana.

Temas Santa Fe
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
1

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
2

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela
5

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027
6

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Más Noticias
¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

El Gobierno nacional impulsa nuevas reformas en el Código Penal

El Gobierno nacional impulsa nuevas reformas en el Código Penal

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Comentarios