Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Una jornada de horror se vivió hoy en la Escuela n.º 40 de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Un alumno de 15 años ingresó armado al establecimiento y abrió fuego contra sus compañeros en el patio interno, y provocó la muerte de un estudiante y heridas a otros dos por impactos de perdigones.
El ataque ocurrió a primera hora de la mañana, mientras la comunidad educativa se encontraba formada para el izamiento de la bandera. Según relató Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno municipal, el agresor extrajo el arma de su mochila y efectuó varios disparos sin mediar palabra, lo que desató el pánico entre los presentes.
"Los docentes están consternados; aseguraron que el joven era un buen alumno y mantenía una conducta ejemplar", señaló Muñoz, ante los periodistas. Tras el violento episodio, las autoridades provinciales decretaron duelo y asueto escolar, y suspendieron todas las actividades programadas para el resto de la semana.