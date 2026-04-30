Usarán motos para la lucha contra el narcotráfico en Tucumán

Avance del narcotráfico

Tucumán está sintiendo las consecuencias del avance del narcotráfico en el NOA. En abril, según los registros oficiales, en nuestra provincia se secuestró más cocaína que en Salta y Jujuy, jurisdicciones que limitan con Bolivia y por donde ingresa esa sustancia. “No nos hemos desentendido del problema. Al contrario, hemos creado el Operativo Lapacho, integrado por fuerzas provinciales y nacionales, para cubrir la frontera norte de la provincia de Tucumán y todas las rutas por donde transitan aquellos que están llevando sustancias tóxicas desde el norte al centro y sur del país”, sostuvo Jaldo.