Usarán motos para la lucha contra el narcotráfico en Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo presentó en Tucumán 42 motos y 18 bicicletas destinadas a la lucha contra el narcotráfico y la prevención del delito en puntos estratégicos.
- La inversión de 560 millones de pesos provino de fondos de servicios adicionales pagados por privados, permitiendo adquirir rodados de alta cilindrada y equipamiento táctico.
- Esta medida busca blindar las fronteras mediante el Operativo Lapacho, respondiendo al aumento de incautaciones de cocaína en el NOA y a la necesidad de mayor control territorial.
La ceremonia se desarrolló en la plaza Independencia. Allí el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por gran parte de su gabinete y representantes de los otros poderes, presentó las 42 motos, 18 bicicletas y otros elementos para la fuerza. Pero lo que estuvo en un segundo plano es que esos bienes fueron adquiridos con los fondos de los servicios adicionales y que la mayoría de ellos serán destinado a la lucha contra del narcotráfico.
La Ley de Servicios Adicionales, sancionada hace un par de años, establece que las empresas privadas pueden solicitar personal policial para que realicen tareas de seguridad. Ellos se encargan de pagar un monto determinado y de esa cifra, el 15% es retenido por la Policía en concepto de utilización del equipamiento que utilizan el personal contratado. De esos fondos, se utilizaron unos $560 millones para adquirir 32 motos Kawasaki 650, 10 Hondas Tornado 350, 18 bicicletas, dos camionetas acondicionadas para las fuerzas especiales y dos impresoras de última generación.
“Esta es una manera de utilizar los fondos que aportan algunos tucumanos para todos los habitantes de la provincia. Desde que iniciamos nuestra gestión decidimos que el dinero que genera la Policía debe ser utilizado en la Policía”, sostuvo Joaquín Girvau, titular de la fuerza. “Son procesos totalmente transparentes que son auditados por el Tribunal de Cuentas desde que ingresa el dinero a la cuenta, pasando por su mantenimiento y hasta que termina con la compra de los elementos que necesitamos”, sostuvo.
“Desde hace bastante tiempo que venimos utilizando esta metodología. Esta fue la más importante, pero no será la última. Tenemos un capital importante que será utilizado para la adquisición de tecnología como cámaras y drones. Insisto que todo se desarrolla bajo un estricto control”, detalló Girvau.
Propios y extraños se mostraron sorprendidos con la adquisición de motos de 650 centímetros cúbicos. Los “motoqueros” coincidieron que se trata de rodados con una cilindrada muy importante que excede lo que habitualmente utiliza la Policía para hacer tareas de prevención. “Estos rodados serán utilizados en la lucha contra el narcotráfico”, señaló el jefe de Policía. “Van a ser desplazados a los puestos fronterizos para reforzar el Operativo Lapacho”, comentó.
Girvau informó que desde hace varias semanas, los responsables de ese plan están haciendo un relevamiento de los caminos vecinales cercanos a los controles. “No sólo harán controles, sino que también tendrán como misión recorrer esas rutas. El personal realizó una capacitación especial, no sólo en la conducción, sino también en técnicas de búsqueda y supervivencia en el monte”, acotó durante una entrevista con LA GACETA.
Avance del narcotráfico
Tucumán está sintiendo las consecuencias del avance del narcotráfico en el NOA. En abril, según los registros oficiales, en nuestra provincia se secuestró más cocaína que en Salta y Jujuy, jurisdicciones que limitan con Bolivia y por donde ingresa esa sustancia. “No nos hemos desentendido del problema. Al contrario, hemos creado el Operativo Lapacho, integrado por fuerzas provinciales y nacionales, para cubrir la frontera norte de la provincia de Tucumán y todas las rutas por donde transitan aquellos que están llevando sustancias tóxicas desde el norte al centro y sur del país”, sostuvo Jaldo.
Girvau también explicó qué funciones cumplirán las motocicletas Honda y las bicicletas. “La sección Robos y Hurtos de la ex Brigada utilizarán esos rodados para realizar tareas de prevención. Se ubicarán en lugares estratégicos para atender los arrebatos y los ataques de ‘rompevidrios’ que han tenido una disminución”, indicó. “En tanto que con las bicis serán utilizadas por Distrito Urbano para ampliar los recorridos de los bicipolicías”, finalizó.
Jaldo sostuvo que, tras más de dos años de gestión, los lineamientos trazados comenzaron a mostrar resultados visibles. “Hoy ya, casi llevando dos años y algunos meses de gobierno, podemos mostrar hechos concretos que planificamos y concretamos con el esfuerzo de todo lo que estamos acá y, fundamentalmente, el acompañamiento de este querido pueblo tucumano”, finalizó.