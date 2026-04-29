Allanamiento en Tucumán por una red global de abuso sexual infantil

El nexo tucumano

La fiscal Dupuy tomó contacto con un representante del Ministerio Público de nuestra provincia y recibió colaboración para concretar la medida. Aunque no se brindaron mayores detalles, se supo que en el domicilio del sospechoso se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados. No hubo orden de detención en su contra. “Normalmente estas personas quedan en libertad hasta tanto se defina su participación en el caso. Es importante aclarar que en este delito no sólo se persigue a quienes distribuyen el material, sino también a quienes lo compran para consumirlo”, sostuvo una fuente judicial.