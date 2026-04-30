Quiénes son los tucumanos que competirán en el Sudamericano de lucha de brazos

Detrás de esa ilusión está la Escuela Lucha de Brazos Garra Halcón, un espacio que nació casi desde la necesidad. “Veníamos de otro grupo que se disolvió. Entonces nos preguntamos por qué no empezar de cero. Así se armó todo de nuevo y hoy tenemos un gran equipo”, cuenta Alejandro Fernández, de apenas 17 años, pero con un recorrido que lo posiciona como una de las caras visibles del movimiento. No es casual: es campeón nacional en categoría Junior, subcampeón en profesional y además viene de consagrarse campeón panamericano en 2025.