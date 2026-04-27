El sorprendente desayuno de Sabastian Sawe para lograr el récord mundial en la maratón de Londres

Detrás de la hazaña hubo una preparación exigente en la que el entrenamiento físico y la nutrición jugaron un papel central. Según trascendió, Sawe realizó semanas de altísimo kilometraje bajo la supervisión de su entrenador Claudio Berardelli, con un promedio cercano a los 200 kilómetros semanales y picos superiores a los 240.