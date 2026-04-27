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El sorprendente desayuno de Sabastian Sawe para lograr el récord mundial en la maratón de Londres

El atleta keniano sorprendió al mundo al bajar las dos horas y en la previa siguió una rutina nutricional tan simple como efectiva.

El sorprendente desayuno de Sabastian Sawe para lograr el récord mundial en la maratón de Londres
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El keniano Sabastian Sawe batió el récord mundial en la Maratón de Londres al cronometrar 1:59:30, siendo el primero en bajar las dos horas en una competencia oficial.
  • Bajo la guía de Claudio Berardelli, Sawe entrenó hasta 240 km semanales. Su éxito se basó en una dieta simple de pan con miel y geles para mantener el ritmo y la energía.
  • El uso de calzado ultraliviano y la ciencia aplicada marcan una nueva era en el atletismo. Expertos prevén que Sawe podría mejorar su marca en circuitos como Berlín o Chicago.
Resumen generado con IA

Sabastian Sawe hizo historia en la maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en bajar las dos horas en una competencia oficial. El keniano completó los 42,195 kilómetros en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, una marca que revolucionó al atletismo mundial y abrió una nueva era en la disciplina.

Detrás de la hazaña hubo una preparación exigente en la que el entrenamiento físico y la nutrición jugaron un papel central. Según trascendió, Sawe realizó semanas de altísimo kilometraje bajo la supervisión de su entrenador Claudio Berardelli, con un promedio cercano a los 200 kilómetros semanales y picos superiores a los 240.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la alimentación previa a la carrera. El atleta eligió un desayuno simple pero efectivo basado en pan y miel, combinación pensada para aportar energía rápida y de fácil digestión antes de largar.

Durante la prueba también utilizó geles de carbohidratos para sostener el ritmo en los kilómetros decisivos. Esa estrategia nutricional le permitió mantener fuerza y velocidad en la segunda mitad del recorrido, tramo en el que terminó de quebrar la competencia.

Tecnología y margen para seguir mejorando

Sawe además compitió con unas Adidas Pro Evo 3, zapatillas ultralivianas de menos de 100 gramos diseñadas para alto rendimiento. Para su entorno, la mezcla entre ciencia, preparación mental y tecnología fue decisiva. Los especialistas creen que el keniano todavía tiene margen para mejorar la marca en circuitos veloces como Berlín o Chicago.

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