Juan Manuel Nardolillo ganó en San Pedro y dominó el inicio del Tucumano de mountain bike

Resumen para apurados
- Juan Manuel Nardolillo ganó la primera fecha del Campeonato Tucumano de mountain bike en San Pedro de Colalao, dominando los 52 km de cross rural con amplia ventaja este fin de semana.
- El campeón argentino Master B2, reciente medallista mundial en Chile, superó por seis minutos a Nicolás Ortiz tras imponer un ritmo firme que desgastó a sus rivales desde el inicio.
- El triunfo posiciona a Nardolillo como favorito para el Desafío al Río Pinto en Córdoba y ratifica su gran nivel para afrontar el calendario nacional y el próximo Trasmontaña.
Consiguió un triunfo contundente, de esos que no dejan margen para las dudas, y ratificó que atraviesa un presente de alto nivel. Juan Manuel Nardolillo se quedó con la primera fecha del Campeonato Tucumano de mountain bike en la modalidad cross rural, que se disputó en el exigente circuito de Rearte, en San Pedro de Colalao, ante una muy buena concurrencia de público.
El biker de 46 años sacó a relucir toda su jerarquía para dominar la competencia de principio a fin. Completó los 52 kilómetros en un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 58 segundos, y estableció una diferencia clara sobre sus perseguidores. Nicolás Ortiz, que llegaba entonado tras su victoria en la segunda fecha del Tucumano de cross country, finalizó como escolta, pero a casi seis minutos del ganador, una distancia que refleja la contundencia del desempeño de Nardolillo.
“Fue una linda carrera, muy divertida. El circuito estaba impecable, el terreno en muy buenas condiciones y el día acompañó muchísimo: no hizo ni frío ni calor, así que se dieron condiciones ideales”, señaló el campeón argentino de la categoría Master B2, que volvió a demostrar por qué es una referencia dentro del mountain bike regional y nacional.
La clave de su victoria estuvo en la estrategia. Nardolillo planteó una competencia inteligente, sin sobresaltos, pero con un ritmo firme que fue desgastando a sus rivales. “Planteé la carrera con un ritmo sostenido y, por suerte, a los 20 minutos ya pude quedarme solo en la punta. A partir de ahí fue simplemente mantener el ritmo hasta el final. Terminé con muy buenas sensaciones, por lo que me quedé muy conforme”, explicó.
Más allá del triunfo, el objetivo del experimentado biker estaba puesto en medir su condición física de cara a uno de los grandes desafíos del calendario. “Esta carrera me sirve mucho como preparación para lo que viene. El próximo fin de semana voy a estar corriendo en Río Pinto, en Córdoba, que es una prueba más larga, y necesitaba saber en qué condiciones llego. La verdad que estoy muy contento”, aseguró.
El presente de Nardolillo no es casual. Llega respaldado por una serie de resultados que lo posicionan entre los mejores de su categoría. A fines del mes pasado, obtuvo la medalla de plata en el Mundial Master disputado en los Nevados de Chillán, en Chile, un logro que se suma al título argentino. “Vengo de un buen momento, con la medalla en Chile y el campeonato argentino, así que estoy muy contento”, afirmó.
Con un calendario cargado, el biker decidió administrar esfuerzos. “No corrí el fin de semana pasado en el campeonato tucumano de cross country porque ya eran muchas competencias seguidas. Ahora el objetivo principal es Río Pinto y las carreras que siguen, teniendo en cuenta que el año recién empieza para el mountain bike”, comentó.
También dejó abierta la incógnita sobre su participación en una de las competencias más emblemáticas del país. “Con respecto al Trasmontaña, todavía no tengo definido con quién voy a correr, pero falta, así que hay tiempo para decidirlo”, indicó.
En paralelo, Nardolillo no pierde de vista los campeonatos locales. “Quiero tratar de seguir los dos campeonatos tucumanos. No pude estar en las primeras fechas del cross country, una por el viaje a Chile y otra por el desgaste, pero la idea es sumarme en lo que queda. Se viene un año muy cargado, con muchas competencias, y con ganas de seguir compitiendo al más alto nivel”, sostuvo, dejando en claro que la motivación sigue intacta.
Entre las damas, la gran protagonista de la jornada fue Juliana Díaz, que se impuso con autoridad en la categoría élite y también se quedó con la clasificación general. La biker completó el recorrido en 2 horas, 16 minutos y 2 segundos, superando por casi dos minutos a Macarena Correa.
“Estoy súper feliz. Practico este deporte hace tres años y llevo dos compitiendo a un nivel alto. Esta victoria me motiva mucho a seguir creciendo”, expresó Díaz, visiblemente emocionada por el resultado.
Al igual que Nardolillo, destacó las condiciones de la competencia. “Fue una carrera muy linda, con un circuito que particularmente me gusta mucho y una modalidad que me sienta muy bien como es el cross rural. Llegué a San Pedro con muchas expectativas y con muchas ganas de defender el título de campeona del año pasado. Por suerte se me dio”, concluyó.
La primera fecha del Tucumano de cross rural dejó en claro que la temporada promete emociones fuertes, con nombres consolidados que siguen marcando el rumbo y nuevos desafíos en el horizonte.