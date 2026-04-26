Juan Manuel Nardolillo ganó en San Pedro y dominó el inicio del Tucumano de mountain bike

La clave de su victoria estuvo en la estrategia. Nardolillo planteó una competencia inteligente, sin sobresaltos, pero con un ritmo firme que fue desgastando a sus rivales. “Planteé la carrera con un ritmo sostenido y, por suerte, a los 20 minutos ya pude quedarme solo en la punta. A partir de ahí fue simplemente mantener el ritmo hasta el final. Terminé con muy buenas sensaciones, por lo que me quedé muy conforme”, explicó.