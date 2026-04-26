Tucumán debuta en el Argentino de futsal femenino: fixture, plantel y objetivos

Resumen para apurados
- La selección tucumana de futsal femenino debuta este lunes en el Campeonato Argentino en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de lograr el título nacional con un plantel renovado.
- El equipo, finalista en la edición anterior, llega tras un mes de preparación intensa. La actual plantilla apuesta al recambio generacional con jugadoras de entre 15 y 31 años.
- El torneo busca consolidar un proyecto de recambio a largo plazo. La participación de juveniles con roce nacional apunta a sostener el protagonismo de Tucumán en la disciplina.
Con la experiencia como respaldo y el desafío de acompañar a una nueva generación, Cecilia Córdoba se posiciona como una de las referentes de la selección tucumana femenina mayor que disputará el Campeonato Argentino de futsal en Comodoro Rivadavia.
A sus 31 años, la jugadora asume un rol importante dentro de un plantel marcado por la juventud, pero con ambición intacta. “Como siempre, de la mejor manera posible. Este Argentino se presenta como un nuevo desafío que, como grupo, tratamos de afrontar de manera profesional y con un compromiso real con la camiseta”, expresó.
El seleccionado provincial inicia una nueva etapa, con una fuerte renovación: gran parte del equipo está compuesto por jugadoras menores de 20 años, e incluso algunas de apenas 15. En ese contexto, Córdoba pone el foco en el proceso.
“Es un grupo nuevo donde conviven la experiencia y la juventud. Nuestro objetivo no es solamente ganar el campeonato, sino también acompañar el crecimiento de las más jóvenes. Hay chicas muy chicas que ya entienden lo que significa representar a Tucumán”, remarcó.
A la hora de analizar el torneo, dejó en claro la postura del plantel: “Todos los partidos son distintos y tienen su propia dinámica. No creemos en enfocarnos en uno o dos equipos; todos los rivales son candidatos”.
Hoja de ruta
Tucumán integrará el Grupo B y tendrá un inicio exigente: debutará el lunes 27 desde las 20 frente a Mar Chiquita, luego enfrentará a Sarmiento y cerrará la fase de grupos ante el anfitrión, Comodoro Rivadavia.
El entrenador Rodrigo Sánchez destacó el compromiso del grupo y valoró la preparación, a pesar del poco tiempo de trabajo. “Nos preparamos bien, aunque no tuvimos tanto tiempo. Es la primera competencia del calendario, pero realizamos un mes muy intenso de entrenamientos, con tres estímulos semanales de dos horas”, explicó.
“El equipo tiene mucha hambre de gloria y un fuerte sentido de pertenencia. Sabemos que Mendoza es una de las potencias y el rival a vencer, y que Comodoro Rivadavia será muy duro por su localía”, agregó.
Desde lo dirigencial, Facundo Nanterne, presidente de la Asociación Tucumana de Futsal, contextualizó el momento del seleccionado dentro de un proyecto a largo plazo.
“Venimos de jugar la final el año pasado y perder con Mendoza. Este año apostamos a un plantel muy joven, en un proceso de recambio que llevará su tiempo, pero que también puede darnos buenos resultados a futuro”, señaló.
Además, destacó la base competitiva del grupo: “Muchas de estas jugadoras ya disputaron el Argentino C20 en Rosario, donde terminaron terceras. Eso habla de un equipo con rodaje, que puede sostener el crecimiento del futsal tucumano”.
El Campeonato Argentino de Selecciones Femenino Mayor 2026 se disputará del 27 de abril al 2 de mayo en Comodoro Rivadavia y reunirá a los mejores equipos del país, con Mendoza como defensor del título.
En ese escenario, Tucumán buscará volver a ser protagonista. Con referentes que marcan el camino y una generación joven que empieza a consolidarse, el desafío no será solo competir, sino también proyectar el futuro.
Plantel tucumano
Arqueras: Ana Aguirre (El Templo) y Felisa Nicole Juárez (Fecha Libre).
Postes: Iara Contreras (San Martín) y Sofía Guadalupe Salazar (Estelares).
Alas: Adriana Corbalán (Cariocas), María Victoria Molina (Gymnasium), Aldana Miró (San Martín) y Cecilia Córdoba (Cariocas).
Pívots: Maribel Lucero (Malvinas Argentinas), Leonela Jaime (La 21) y Noelia González (Indias).
Cuerpo técnico:
DT: Rodrigo Sánchez
Preparadora física: Belén Arias