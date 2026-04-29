Julián Álvarez marcó, salió lesionado y dejó la serie abierta en la Champions League

A los 11 minutos, tras una mano evitable de Ben White dentro del área, el árbitro sancionó penal. Álvarez se hizo cargo con autoridad y definió con precisión para el 1-1. Fue un gol que reflejó su jerarquía y su peso en momentos determinantes. Incluso, minutos después, estuvo cerca de marcar un tanto espectacular con un tiro olímpico que exigió una gran respuesta de David Raya.