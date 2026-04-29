Julián Álvarez marcó, salió lesionado y dejó la serie abierta en la Champions League

Resumen para apurados
- Julián Álvarez anotó el 1-1 del Atlético de Madrid ante Arsenal por Champions League, pero encendió las alarmas al retirarse lesionado del tobillo izquierdo en el segundo tiempo.
- Tras el gol de Gyökeres, el argentino igualó de penal y fue figura hasta que pidió el cambio a los 33'. El empate deja la serie abierta para la revancha del martes en Londres.
- La evolución física de Álvarez es clave para el equipo de Simeone. Su jerarquía es vital para el partido de vuelta, donde se definirá qué equipo avanzará a la final del certamen.
El empate entre Atlético de Madrid y Arsenal tuvo un protagonista claro: Julián Álvarez. El delantero argentino convirtió el 1-1 parcial, fue el eje ofensivo del equipo de Diego Simeone y terminó encendiendo las alarmas al retirarse lesionado en el segundo tiempo. La serie quedó completamente abierta de cara a la revancha del próximo martes en Londres.
El primer tiempo mostró a un Atlético fiel a su estilo: ordenado, compacto y con una estructura pensada para incomodar a un Arsenal que intentó asumir el protagonismo. Con Giuliano Simeone alternando funciones por momentos como un doble lateral-volante, el local logró cerrar espacios y forzar errores en la salida rival. Sin embargo, cuando el plan parecía bajo control, llegó el quiebre.
A los 41 minutos, una acción desafortunada tuvo como protagonista al propio Álvarez, que intentó colaborar en defensa con un cabezazo defectuoso. La pelota quedó en poder del conjunto inglés y derivó en un penal polémico de Dávid Hancko sobre Viktor Gyökeres. El delantero sueco no falló y puso el 1-0 para el Arsenal, que golpeó en un momento clave.
El complemento cambió la dinámica. Atlético adelantó sus líneas, presionó más alto y encontró en Álvarez a su mejor argumento ofensivo. Asociado con Antoine Griezmann, empezó a inclinar la cancha y generó varias situaciones hasta encontrar el empate.
A los 11 minutos, tras una mano evitable de Ben White dentro del área, el árbitro sancionó penal. Álvarez se hizo cargo con autoridad y definió con precisión para el 1-1. Fue un gol que reflejó su jerarquía y su peso en momentos determinantes. Incluso, minutos después, estuvo cerca de marcar un tanto espectacular con un tiro olímpico que exigió una gran respuesta de David Raya.
Pero cuando el partido lo tenía como figura, llegó la preocupación. A los 33 minutos del segundo tiempo, Álvarez pidió el cambio tras sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. Su salida modificó el escenario: Atlético perdió profundidad y presencia en ataque, mientras que el equipo de Mikel Arteta creció en confianza.
En el tramo final, Arsenal volvió a adelantarse en el campo y generó peligro sobre el arco de Jan Oblak. Incluso llegó a tener otra situación de penal, que fue anulada tras la intervención del VAR. Sin embargo, el marcador no se movió.
El 1-1 deja todo abierto, pero también instala una incógnita clave: el estado físico de Álvarez. Su gol sostuvo a Atlético en la serie, pero su salida anticipada encendió las alarmas en un momento decisivo de la temporada. La revancha en Londres definirá al finalista, y la presencia -o no- del argentino puede ser determinante.