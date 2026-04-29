Secciones
DeportesFútbol

Video: mirá el gol de Julián Álvarez en las semifinales de Champions League

El delantero argentino marcó de penal para el Atlético de Madrid en el 1-1 ante Arsenal y alcanzó los 10 goles en esta edición del torneo.

Julián Álvarez remató el penal que puso el 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal. Julián Álvarez remató el penal que puso el 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julián Álvarez anotó de penal el empate 1-1 del Atlético de Madrid ante Arsenal por la semifinal de la Champions League, alcanzando su décimo gol en la presente competencia.
  • El tanto se produjo tras una mano de Ben White en el área rival. Previamente, Marcos Llorente había fallado una oportunidad clara en un encuentro caracterizado por la alta intensidad.
  • La anotación consolida a Álvarez como uno de los máximos goleadores del certamen y deja la serie abierta para la definición, reafirmando su relevancia en el esquema del equipo español.
Resumen generado con IA

En pleno desarrollo de una semifinal intensa, Julián Álvarez volvió a hacerse protagonista en la Champions League. El delantero del Atlético de Madrid marcó el empate parcial 1-1 frente al Arsenal, en un duelo que se juega con ritmo alto y sin margen de error.

La jugada que terminó en el gol tuvo varias acciones encadenadas. Primero, Marcos Llorente desperdició una chance clara dentro del área con un remate de derecha que se fue desviado. Pero en la continuidad de la jugada, el árbitro sancionó penal por una mano de Ben White.

Desde los doce pasos, Álvarez no falló. Con un remate preciso de derecha a la sector izquierdo, dejó sin opciones al arquero y estableció la igualdad parcial para el conjunto español.

Además del impacto en el partido, el gol le permitió alcanzar los 10 tantos en esta edición de la Champions, consolidándose como uno de los máximos goleadores del certamen.

Con el encuentro aún en juego, el empate mantiene abierta la semifinal, en un cruce que promete definirse hasta el final.

Temas Arsenal Football ClubClub Atlético de MadridJulián ÁlvarezChampions LeagueLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político
1

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
2

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
3

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
4

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
5

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
2

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
3

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

El Pulga Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

El "Pulga" Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Comentarios