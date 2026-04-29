Video: mirá el gol de Julián Álvarez en las semifinales de Champions League

Resumen para apurados
- Julián Álvarez anotó de penal el empate 1-1 del Atlético de Madrid ante Arsenal por la semifinal de la Champions League, alcanzando su décimo gol en la presente competencia.
- El tanto se produjo tras una mano de Ben White en el área rival. Previamente, Marcos Llorente había fallado una oportunidad clara en un encuentro caracterizado por la alta intensidad.
- La anotación consolida a Álvarez como uno de los máximos goleadores del certamen y deja la serie abierta para la definición, reafirmando su relevancia en el esquema del equipo español.
En pleno desarrollo de una semifinal intensa, Julián Álvarez volvió a hacerse protagonista en la Champions League. El delantero del Atlético de Madrid marcó el empate parcial 1-1 frente al Arsenal, en un duelo que se juega con ritmo alto y sin margen de error.
La jugada que terminó en el gol tuvo varias acciones encadenadas. Primero, Marcos Llorente desperdició una chance clara dentro del área con un remate de derecha que se fue desviado. Pero en la continuidad de la jugada, el árbitro sancionó penal por una mano de Ben White.
Desde los doce pasos, Álvarez no falló. Con un remate preciso de derecha a la sector izquierdo, dejó sin opciones al arquero y estableció la igualdad parcial para el conjunto español.
ð·ï¸ð¦ð· JULIÃN ÃLVAREZ CAMBIÃ PENAL POR GOL Y 1-1 ENTRE ATLETI Y ARSENAL.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 29, 2026
Ya suma DIEZ TANTOS en la actual UCL. ð¤¯
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Además del impacto en el partido, el gol le permitió alcanzar los 10 tantos en esta edición de la Champions, consolidándose como uno de los máximos goleadores del certamen.
Con el encuentro aún en juego, el empate mantiene abierta la semifinal, en un cruce que promete definirse hasta el final.