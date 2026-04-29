Cuánto cobra un empleado de comercio en mayo de 2026 con el aumento de paritarias

Dentro de este esquema de actualizaciones, el personal de Comercio percibirá la primera cuota del aumento del 5% pactado entre la federación y el sector empresarial. A este incremento se añadirán las subas fijadas para los trabajadores del transporte de cargas, el gremio de la construcción, el personal de salud, los responsables de consorcios y los operarios de la industria metalúrgica.