Cuánto cobra un empleado de comercio en mayo de 2026 con el aumento de paritarias

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, empleados de comercio en Argentina percibirán sus haberes con un aumento del 2% y un bono de $120.000 tras los recientes acuerdos paritarios del sector mercantil.
- El ajuste impacta en la liquidación de abril e incluye sumas no remunerativas. El esquema alcanza a cajeros, administrativos y vendedores, en sintonía con otros gremios como salud.
- Esta etapa marca un hito en la actualización salarial frente a la inflación, sentando un precedente para la industria y el transporte en la negociación de futuros ajustes de haberes.
El mes de mayo de 2026 marcará el inicio de una etapa inédita en los ajustes de haberes correspondientes a los acuerdos paritarios recientes. Estas modificaciones salariales impactarán directamente en las liquidaciones del periodo de abril, permitiendo que diversos sectores laborales perciban montos actualizados según los convenios establecidos por sus respectivos gremios.
Dentro de este esquema de actualizaciones, el personal de Comercio percibirá la primera cuota del aumento del 5% pactado entre la federación y el sector empresarial. A este incremento se añadirán las subas fijadas para los trabajadores del transporte de cargas, el gremio de la construcción, el personal de salud, los responsables de consorcios y los operarios de la industria metalúrgica.
Cuánto debe ganar un empleado de comercio en mayo de 2026
Los Empleados de Comercio de la rama general cobrarán en mayo 2026 la liquidación de abril con aumento del 2%. Además, se sumarán el doble bono de hasta $ 120.000, aplicable al pleno de las categorías de los mercantiles.
¿Cuánto cobran los Empleados de Comercio en mayo 2026?
Cajeros
Cajeros A: Básico $1.094.513 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.214.513.
Cajeros B: Básico $1.099.977 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.219.977.
Cajeros C: Básico $1.106.999 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.226.990.
Administrativos
Administrativo A: Básico $1.090.613 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.210.613.
Administrativo B: Básico $1.095.298 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.215.298.
Administrativo C: Básico $1.099.977 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.219.977.
Administrativo D: Básico $1.114.022 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.234.022.
Administrativo E: Básico $1.125.724 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.245.724.
Administrativo F: Básico $1.142.890 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.262.890.
Vendedores
Vendedores A: Básico $1.094.513 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.214.513.
Vendedores B: Básico $1.117.925 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.237.925.
Vendedores C: Básico $1.125.724 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.245.724.
Vendedores D: Básico $1.142.890 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.262.890.
Maestranza
Maestranza A: Básico $1.078.911 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.198.911.
Maestranza B: Básico $1.082.029 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.202.029.
Maestranza C: Básico $1.092.951 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.212.951.
Personal Auxiliar
Personal Auxiliar A: Básico $1.094.513 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.214.513.
Personal Auxiliar B: Básico $1.102.315 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.222.315.
Personal Auxiliar C: Básico $1.128.065 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.248.065.
Auxiliar Especializado
Auxiliar Especializado A: Básico $1.103.879 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.223.879.
Auxiliar Especializado B: Básico $1.117.922 + Sumas No Remunerativas $120.000 = Total $1.237.922.