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Salario de mayo: cuánto cobrará el personal doméstico por hora y por mes

El esquema de pagos para mayo se regirá por los valores vigentes de la última actualización, sin la inclusión de bonos adicionales.

Salario de mayo: cuánto cobrará el personal doméstico por hora y por mes Foto: supernoticias.com.ar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El personal doméstico en Argentina cobrará en mayo los mismos valores de marzo y abril, sin actualizaciones salariales ni bonos adicionales tras la falta de nuevas paritarias.
  • La Upacp confirmó que rigen las escalas previas según la categoría. Quienes realicen múltiples tareas deben percibir el sueldo del escalafón más alto entre sus funciones activas.
  • La ausencia de nuevos aumentos impacta en el poder adquisitivo del sector. Se espera que futuras negociaciones paritarias definan el esquema salarial para los próximos meses.
Resumen generado con IA

El salario acordado para mayo llegó sin nuevas actualizaciones para el personal doméstico. La última actualización fue la pactada para el mes de marzo, pero desde entonces no hubo nuevas paritarias para el sector. Por lo tanto, el sueldo para este mes tomará de referencia al de marzo y abril, pero sin el bono que se había acordado entregar a los trabajadores en el segundo y tercer mes del año.

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La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) es el ente que nuclea a los trabajadores del rubro y publicó las escalas que corresponden a los trabajadores. Cada uno deberá cobrar de acuerdo a las tareas que realice. En caso de prestar tareas correspondientes a más de una categoría, le corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor paga.

  • Categoría de supervisor/a
  • Categoría de personal para tareas específicas
  • Categoría de caseros
  • Categoría de personal para tareas generales
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