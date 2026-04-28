Salario de mayo: cuánto cobrará el personal doméstico por hora y por mes

El salario acordado para mayo llegó sin nuevas actualizaciones para el personal doméstico. La última actualización fue la pactada para el mes de marzo, pero desde entonces no hubo nuevas paritarias para el sector. Por lo tanto, el sueldo para este mes tomará de referencia al de marzo y abril, pero sin el bono que se había acordado entregar a los trabajadores en el segundo y tercer mes del año.