¿Accidente o asesinato? La historia real que impacta en Netflixel y aún divide opiniones

Entre las críticas destacadas, especialistas señalaron: “Un fascinante drama true crime (...) Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente, lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido”; “Verla no solo anima a revisitar el documental, sino que demanda una visión conjunta de ambos, con cada una de ellas completando con éxito a la otra en su existencia” y “El documental de Lastrade abordaba ideas similares, pero esta serie las lleva más allá, ampliando las convenciones modernas del género e incorporando el impacto que tuvo el documental original sobre la ‘justicia’ para Michael”.