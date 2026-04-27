¿Accidente o asesinato? La historia real que impacta en Netflixel y aún divide opiniones
La serie La Escalera volvió a ser tendencia en Netflix al reconstruir un caso real que aún genera dudas: la misteriosa muerte de Kathleen Peterson y una historia que oscila entre accidente y asesinato, manteniendo el enigma intacto hasta hoy.
Resumen para apurados
- Netflix revive el enigma de Michael Peterson, acusado de matar a su esposa en 2001 en EE. UU., a través de la serie 'La Escalera', explorando la duda entre accidente o asesinato.
- Tras una condena en 2003, el proceso dio un giro en 2011 por pruebas forenses dudosas. En 2017, Peterson quedó libre mediante un acuerdo legal que cerró casi 20 años de litigio.
- El éxito de la serie consolida el auge del 'true crime' y reabre el debate sobre la justicia y teorías insólitas, como la del búho, que mantienen dividida a la audiencia global.
El auge del true crime no se detiene y una de las historias más inquietantes de los últimos años volvió a captar la atención global. Se trata de La Escalera (The Staircase), la serie protagonizada por Colin Firth y Tony Collette, que recrea uno de los casos judiciales más enigmáticos de Estados Unidos: la muerte de Kathleen Peterson en 2001.
La producción, compuesta por ocho episodios de una hora, revive el hecho ocurrido en Carolina del Norte, donde Michael Peterson llamó al servicio de emergencias para reportar que su esposa había fallecido tras caer por las escaleras de su casa. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer.
Un caso real lleno de incógnitas
Aunque en un principio se habló de un accidente doméstico, la escena presentó elementos que generaron sospechas: una gran cantidad de sangre y lesiones en la cabeza de la víctima que no terminaban de encajar con una simple caída. Esto llevó a la fiscalía a acusar formalmente a Michael Peterson por asesinato, dando inicio a una batalla judicial que se extendió por más de una década y media.
La serie no solo reconstruye los hechos, sino que también se adentra en la intimidad de una familia expuesta al escrutinio público, mientras salen a la luz secretos personales que complejizan aún más la historia.
Teorías contrapuestas y la inquietante “teoría del búho”
Uno de los puntos más atractivos de la ficción es su capacidad para mostrar distintas hipótesis sobre lo ocurrido. A lo largo de los episodios, se presentan tanto la posibilidad de un ataque violento como la de un accidente trágico.
Incluso aparece la llamativa “teoría del búho”, una hipótesis alternativa —tan extraña como real— que sostiene que Kathleen habría sido atacada por una lechuza en el exterior de su casa, lo que provocó una reacción de pánico que derivó en su caída y posterior muerte.
Un elenco destacado y reconocimiento internacional
Además de Firth y Collette, el elenco incluye a figuras como Sophie Turner, Juliette Binoche y Michael Stuhlbarg, entre otros.
Las actuaciones recibieron reconocimiento en la industria, con nominaciones a premios como los Emmy y los Globos de Oro. En particular, el trabajo de Colin Firth fue ampliamente elogiado por su capacidad de reflejar la ambigüedad del personaje.
Entre las críticas destacadas, especialistas señalaron: “Un fascinante drama true crime (...) Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente, lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido”; “Verla no solo anima a revisitar el documental, sino que demanda una visión conjunta de ambos, con cada una de ellas completando con éxito a la otra en su existencia” y “El documental de Lastrade abordaba ideas similares, pero esta serie las lleva más allá, ampliando las convenciones modernas del género e incorporando el impacto que tuvo el documental original sobre la ‘justicia’ para Michael”.
Un proceso judicial marcado por giros inesperados
El caso de Michael Peterson estuvo lejos de ser lineal. En 2003 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. Sin embargo, en 2011 la sentencia fue anulada tras comprobarse que un perito clave había manipulado pruebas forenses.
Finalmente, en 2017, el escritor utilizó la figura legal conocida como “Alford Plea”, mediante la cual se declaró culpable de homicidio sin admitir responsabilidad directa, lo que le permitió recuperar la libertad al computarse el tiempo ya cumplido en prisión.