Alerta amarilla por fuertes vientos en siete provincias: ¿cuál será el momento más crítico de este 29 de abril?

Qué zonas están bajo alerta y qué se espera

En el centro del país, el fenómeno impactará en el sur de la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa y Mendoza. En estas áreas se prevén vientos de variada intensidad, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora. Desde el SMN aclararon que, pese a la intensidad, no hay condiciones para la ocurrencia de viento Zonda.