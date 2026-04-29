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Alerta amarilla por fuertes vientos en siete provincias: ¿cuál será el momento más crítico de este 29 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para siete provincias y advirtió que las ráfagas más intensas se registrarán entre el mediodía y la tarde, con posible impacto en actividades cotidianas.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en siete provincias Hay alerta amarilla por vientos fuertes en siete provincias Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en siete provincias este 29 de abril, con ráfagas críticas previstas entre el mediodía y la tarde por posibles daños.
  • El fenómeno afectará Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y la Patagonia con ráfagas de hasta 100 km/h. Se descarta viento Zonda, pero se prevén vientos sostenidos del sector oeste.
  • El organismo recomienda extremar cuidados al conducir y asegurar objetos para evitar riesgos. El impacto climático podría interrumpir actividades cotidianas y servicios regionales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 29 de abril una alerta amarilla por vientos que afecta a distintas regiones del país. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con potencial de daño y con capacidad de generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en el sur del país

Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en el sur del país

Las advertencias alcanzan tanto a la franja central como a la Patagonia, donde se esperan ráfagas intensas durante el transcurso de la jornada, especialmente entre el mediodía y la tarde.

Qué zonas están bajo alerta y qué se espera

En el centro del país, el fenómeno impactará en el sur de la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa y Mendoza. En estas áreas se prevén vientos de variada intensidad, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora. Desde el SMN aclararon que, pese a la intensidad, no hay condiciones para la ocurrencia de viento Zonda.

En tanto, la región patagónica también se encuentra bajo alerta amarilla. Las provincias más comprometidas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora e incluso superarlos de forma localizada.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Además, se recomienda no refugiarse bajo estructuras inestables y extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

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