Alerta amarilla por fuertes vientos en siete provincias: ¿cuál será el momento más crítico de este 29 de abril?
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para siete provincias y advirtió que las ráfagas más intensas se registrarán entre el mediodía y la tarde, con posible impacto en actividades cotidianas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en siete provincias este 29 de abril, con ráfagas críticas previstas entre el mediodía y la tarde por posibles daños.
- El fenómeno afectará Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y la Patagonia con ráfagas de hasta 100 km/h. Se descarta viento Zonda, pero se prevén vientos sostenidos del sector oeste.
- El organismo recomienda extremar cuidados al conducir y asegurar objetos para evitar riesgos. El impacto climático podría interrumpir actividades cotidianas y servicios regionales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 29 de abril una alerta amarilla por vientos que afecta a distintas regiones del país. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con potencial de daño y con capacidad de generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Las advertencias alcanzan tanto a la franja central como a la Patagonia, donde se esperan ráfagas intensas durante el transcurso de la jornada, especialmente entre el mediodía y la tarde.
Qué zonas están bajo alerta y qué se espera
En el centro del país, el fenómeno impactará en el sur de la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa y Mendoza. En estas áreas se prevén vientos de variada intensidad, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora. Desde el SMN aclararon que, pese a la intensidad, no hay condiciones para la ocurrencia de viento Zonda.
En tanto, la región patagónica también se encuentra bajo alerta amarilla. Las provincias más comprometidas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora e incluso superarlos de forma localizada.
Recomendaciones ante vientos fuertes
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
Además, se recomienda no refugiarse bajo estructuras inestables y extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.