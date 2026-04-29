Recuerdos fotográficos: Casa Escasany le daba a Tucumán la “hora exacta”

Los españoles Manuel y José Escasany tenían dos negocios de joyería y relojería exitosos en Buenos Aires desde 1896. En 1905 inauguraron en Tucumán la primera sucursal. Fue en la esquina noroeste de San Martín y Muñecas, en el sitio donde antes había funcionado una carnicería. La nueva joyería fue un comercio muy lujoso, de amplias vidrieras, trabajada marquesina de cristal y profusión de foquitos de colores. Se volvieron muy populares. En 1916 hicieron un libro del Centenario con fotos de Tucumán que regalaron a sus clientes. Ellos impusieron la costumbre de poner en vidriera el precio de cada artículo. Con el tiempo el local les resultó chico; lo demolieron y levantaron un edificio neoespañol que hoy sobrevive. Nueve relojes en la entrada daban la hora en varias ciudades y el del centro daba “la hora exacta”. Había otro reloj al tope de la torre, al que en 1949 le conectaron un carrillón que daba toques sonoros cada cuarto de hora.