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Recuerdos fotográficos: Casa Escasany le daba a Tucumán la “hora exacta”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Casa Escasany le daba a Tucumán la “hora exacta”
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 14 Hs

Los españoles Manuel y José Escasany tenían dos negocios de joyería y relojería exitosos en Buenos Aires desde 1896. En 1905 inauguraron en Tucumán la primera sucursal. Fue en la esquina noroeste de San Martín y Muñecas, en el sitio donde antes había funcionado una carnicería. La nueva joyería fue un comercio muy lujoso, de amplias vidrieras, trabajada marquesina de cristal y profusión de foquitos de colores. Se volvieron muy populares. En 1916 hicieron un libro del Centenario con fotos de Tucumán que regalaron a sus clientes. Ellos impusieron la costumbre de poner en vidriera el precio de cada artículo. Con el tiempo el local les resultó chico; lo demolieron y levantaron un edificio neoespañol que hoy sobrevive. Nueve relojes en la entrada daban la hora en varias ciudades y el del centro daba “la hora exacta”. Había otro reloj al tope de la torre, al que en 1949 le conectaron un carrillón que daba toques sonoros cada cuarto de hora.

Recuerdos fotográficos: Casa Escasany le daba a Tucumán la “hora exacta”

El 29/06/1972 cerraron la sucursal tucumana en pleno éxito. Tenían 2.000 clientes mensuales. Terminó un extenso reinado de siete décadas, cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en “Joyería de largo reinado” (04/08/1995).

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