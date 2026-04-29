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Día Internacional de la Danza: una celebración que recorrerá varios escenarios

Habrá diferentes espectáculos en la sala Orestes Caviglia y los teatros Alberdi y San Martín.

FUNDACIÓN BAJO JARDÍN. Una función especial en el teatro Alberdi. FUNDACIÓN BAJO JARDÍN. Una función especial en el teatro Alberdi.
Hace 15 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán celebra hoy el Día Internacional de la Danza con funciones en los teatros San Martín, Alberdi y sala Caviglia, homenajeando el legado de Jean-Georges Noverre.
  • Instaurada por UNESCO en 1982, la jornada incluye el ballet 'Giselle', obras de la Fundación Bajo Jardín y funciones gratuitas de danza contemporánea para estudiantes de artes.
  • El evento busca revalorizar la danza como lenguaje universal y encuentro humano frente a la virtualidad, integrando a artistas consagrados con estudiantes en formación técnica.
Resumen generado con IA

El Día Internacional de la Danza se celebrará hoy sobre el escenario. La Unesco instauró en 1982 la fecha en homenaje al día de nacimiento del francés Jean-Georges Noverre en 1727, considerado el creador del ballet moderno y para resaltar el baile -en todos sus estilos y expresiones- como un lenguaje universal sin barreras.

Desde las 11, en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán, bajo la dirección de Luciano Cejas, presentará una función especial gratuita de “Paisajes interiores”, dirigida especialmente a estudiantes de la Facultad de Artes de la UNT para el encuentro entre la práctica escénica y la formación académica. La obra investiga el cuerpo como un sistema en transformación, donde las decisiones físicas organizan la relación entre espacio, tiempo y vínculo entre los intervinientes. Al finalizar, se realizará un conversatorio abierto con la participación del público, intérpretes y dirección.

“El objetivo es extender la experiencia de la obra hacia una instancia de reflexión compartida, como proceso perceptivo y de construcción de sentido. Se apunta a generar herramientas de lectura, activar la mirada crítica y fortalecer vínculos”, se anticipa.

Bajo Jardín

Por la noche, desde las 20.30 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) se presentará el elenco de la Fundación Bajo Jardín con la reposición de coreografías del repertorio tradicional creadas por Agostina Rodrigo, Agustina González Villagrán, María Padilla, Marcela González Cortés y Amelia Acosta, quien es la codiectora general junto a Alejandra Deza.

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“Nos unimos a esta celebración global que reconoce a la danza que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Este año, el mensaje internacional invita especialmente a reflexionar sobre el baile como espacio de encuentro humano, de sensibilidad compartida y de recuperación de la corporalidad en tiempos atravesados por la virtualidad. Nuestra propuesta escénica ofrece un recorrido que abraza tanto la tradición como la contemporaneidad”, sostiene Deza en diálogo con LA GACETA.

OBRA ROMÁNTICA. El Ballet Estable de la Provincia repone “Giselle”. OBRA ROMÁNTICA. El Ballet Estable de la Provincia repone “Giselle”.

En una primera parte, se presentarán fragmentos clásicos que permiten apreciar la riqueza técnica y expresiva de la danza académica. Luego, la propuesta escénica se sumergirá en el lenguaje contemporáneo, donde el movimiento se vuelve exploración, búsqueda y presente. Además, el espectáculo contará con la participación de artistas invitados especiales, como el Cuerpo de Danza del Festival Tucumán Danza 2026, que presentará una obra del coreógrafo rosarino León Ruiz, con la asistencia de Leandro Cáceres, con lo que se sumará una mirada actual y potente a la programación. “Así, este encuentro reunirá a intérpretes en formación y artistas locales, para poner en valor el trabajo pedagógico y creativo que sostiene la danza en nuestra comunidad. Es, ante todo, una celebración del cuerpo en movimiento, del encuentro y del arte compartido, porque la danza no solo se ve: se siente, se habita y nos conecta profundamente con lo humano”, añade.

Reposición

Para cerrar la agenda dancística, a las 21 y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se repondrá el clásico “Giselle”, con música de Adolphe Adama y coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot. Considerada una expresión cumbre del romanticismo, llegará al escenario con dos repartos, ya que el Ballet Estable de la Prrovincia (dirigido por Ángel Gómez) sumará a los alumnos de la Escuela Taller de Danza del Ente Cultural.

La puesta volverá a presentarse mañana y el sábado desde las 21, y el domingo a partir de las 20. También habrá funciones el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

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