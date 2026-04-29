Día Internacional de la Danza: una celebración que recorrerá varios escenarios

En una primera parte, se presentarán fragmentos clásicos que permiten apreciar la riqueza técnica y expresiva de la danza académica. Luego, la propuesta escénica se sumergirá en el lenguaje contemporáneo, donde el movimiento se vuelve exploración, búsqueda y presente. Además, el espectáculo contará con la participación de artistas invitados especiales, como el Cuerpo de Danza del Festival Tucumán Danza 2026, que presentará una obra del coreógrafo rosarino León Ruiz, con la asistencia de Leandro Cáceres, con lo que se sumará una mirada actual y potente a la programación. “Así, este encuentro reunirá a intérpretes en formación y artistas locales, para poner en valor el trabajo pedagógico y creativo que sostiene la danza en nuestra comunidad. Es, ante todo, una celebración del cuerpo en movimiento, del encuentro y del arte compartido, porque la danza no solo se ve: se siente, se habita y nos conecta profundamente con lo humano”, añade.