Campi reveló sus insólitas manías para dormir en "Otro día perdido" : por qué usa toallas, medias y hasta papel como tapones

Resumen para apurados
- El humorista Martín 'Campi' Campilongo reveló sus peculiares manías para dormir y su labor solidaria fabricando prótesis en una entrevista con Mario Pergolini en Buenos Aires.
- Campi detalló el uso de toallas y papel para descansar y explicó cómo aplica sus técnicas de caracterización para crear prótesis nasales gratuitas de forma anónima y solidaria.
- Estas confesiones muestran una faceta humana y altruista del artista, destacando el impacto social de su oficio más allá del humor y generando una gran repercusión en el público.
El humorista Martín Campilongo, conocido como Campi, sorprendió con una serie de confesiones sobre sus hábitos para dormir durante una entrevista en "Otro día perdido", el ciclo conducido por Mario Pergolini.
Entre risas y anécdotas, el actor reconoció que tiene una rutina muy particular para poder descansar. Según contó, necesita oscuridad total y no tolera ni el más mínimo ingreso de luz, especialmente cuando se hospeda en hoteles, donde no cuenta con las comodidades de su casa.
En ese contexto, explicó que utiliza una toalla para cubrirse los ojos, ya que no soporta la presión de los antifaces. Además, detalló que también recurre a otros elementos poco habituales para lograr un buen descanso.
"Otro día perdido": Campi reveló por qué usa toallas, medias y hasta papel para dormir
Uno de los datos que más llamó la atención fue que duerme con medias, ya que asegura que, si no lo hace, puede despertarse con malestar físico. A esto se suma otra práctica llamativa: improvisar tapones para los oídos con servilletas o papel higiénico, una solución que, según relató, descubrió durante un viaje y que le resultó más efectiva que otras alternativas.
La entrevista combinó humor y sorpresa, y dejó en evidencia las curiosas estrategias que Campi adopta para garantizar su descanso, incluso fuera de su hogar. "Yo antes de dormir aflojó todos los veladores porque si mi esposa me ve así, me deja", concluyó.
Campi reveló su costado solidario: hace prótesis y ayuda en silencio a personas con deformidades
El actor y humorista Martín Campilongo, conocido como Campi, dejó ver una faceta poco conocida durante una entrevista con Mario Pergolini, donde sorprendió al contar que utiliza sus conocimientos para fabricar prótesis y ayudar a personas con distintas afecciones.
La revelación surgió cuando el conductor mencionó su trabajo solidario, algo que el propio artista aseguró no haber difundido públicamente. Aunque intentó restarle importancia, confirmó que en varias oportunidades colaboró con personas que necesitaban reconstrucciones, como prótesis nasales realizadas en látex.
Uno de los relatos más conmovedores fue el de una mujer del interior que se contactó con él para ayudar a su padre, quien había perdido la nariz a raíz de una enfermedad y, desde entonces, no volvía a salir de su casa. Campi le pidió una imagen y, a partir de su trabajo, le envió una prótesis similar a la original, junto con indicaciones para su uso.
El resultado fue inmediato y emotivo: tiempo después, recibió una foto del hombre celebrando las fiestas, algo que no hacía desde hacía años. La experiencia, según contó, lo impactó profundamente, aunque prefirió mantener ese tipo de acciones en el ámbito privado.
Lejos de buscar reconocimiento, el humorista sostuvo que este tipo de gestos forman parte de una lógica personal: ayudar desde lo que sabe hacer. “Si puedo hacerlo, lo hago”, resumió, dejando en claro que su compromiso solidario no necesita exposición para tener valor.