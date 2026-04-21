Campi reveló sus insólitas manías para dormir en "Otro día perdido" : por qué usa toallas, medias y hasta papel como tapones

Uno de los relatos más conmovedores fue el de una mujer del interior que se contactó con él para ayudar a su padre, quien había perdido la nariz a raíz de una enfermedad y, desde entonces, no volvía a salir de su casa. Campi le pidió una imagen y, a partir de su trabajo, le envió una prótesis similar a la original, junto con indicaciones para su uso.