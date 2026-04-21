Fin del Programa Hogar: qué hacer para para no perder la garrafa social

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino reemplaza el Programa Hogar por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para garrafas. Los beneficiarios deben reinscribirse para mantener el subsidio.
- La inscripción se realiza vía web con DNI y CUIL. El beneficio operará mediante reintegros de hasta $9593 por compra a través de transferencias bancarias o billeteras virtuales.
- Esta transición busca optimizar el gasto público dirigiendo la ayuda a sectores vulnerables. Se otorgarán dos garrafas mensuales hasta septiembre y una para el resto del año.
Los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) otorgan beneficios a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa –GLP de 10 kilos– y gas propano por redes. Este es el plan que reemplaza al ex Programa Social, que estará vigente hasta mediados de año. Para no perder las prestaciones, los beneficiarios deberán inscribirse en el nuevo esquema.
Para acceder a los subsidios focalizados, los integrantes de un hogar en su conjunto deberán cumplir una serie de condiciones, como tener ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.
Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP; uno con Pensión Vitalicia por Guerra de Malvinas o un integrante con Certificado Único de Discapacidad.
Subsidio al gas envasado: garrafa social
El nuevo régimen SEF incorpora a los usuarios vulnerables al acceso a gas envasado –una garrafa de 10 kilos–. Seguirán recibiendo ayuda del Gobierno Nacional. Deberán inscribirse a partir del 2 de enero y accederán a un beneficio sobre el costo de la garrafa. El subsidio se entregará a través de un reintegro por la compra usando medios de pago virtuales.
Quienes quieran inscribirse deberán ingresar al sitio oficial del SEF. Necesitarán contar con la siguiente información:
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.
- El último ejemplar de tu DNI vigente.
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que utilizas con frecuencia.
Una vez que se acepte al solicitante en el registro SEF, podrá hacer compras de dos garrafas mensuales de 10 kilos hasta septiembre. Durante los siguientes meses del año, se podrá acceder a una única garrafa. El reintegro se realizará por medios virtuales –transferencia bancaria o billetera virtual– y corresponderá a un tope de $9593 por cada compra.