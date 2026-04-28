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Créditos hipotecarios 2026: cuánto tenés que ganar para acceder a un préstamo en Argentina

Los créditos hipotecarios vuelven a escena, pero con una barrera clara: los ingresos. Cuánto hay que ganar, qué cuotas se pagan y cuáles son los requisitos clave para acceder a un préstamo y comprar una vivienda en Argentina.

Créditos hipotecarios 2026: cuánto tenés que ganar para acceder a un préstamo en Argentina Prestamos Hipotecarios
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, los créditos hipotecarios para 2026 exigen ingresos superiores a $3,2 millones para comprar una vivienda de USD 100.000, limitando el acceso a familias de rentas altas.
  • Entidades como Banco Nación financian el 75% del valor, requiriendo ahorros previos de USD 25.000. Las cuotas mensuales oscilan entre $811.000 y $917.000 según el plazo del préstamo.
  • La alta barrera de ingresos y el capital inicial necesario mantienen el déficit habitacional. Se espera que solo quienes bancarizan haberes logren condiciones financieras viables.
Resumen generado con IA

Los préstamos hipotecarios para la vivienda traen una duda fundamental entre los inquilinos, se trata del nivel de ingresos necesario para obtener financiamiento. Si bien las exigencias varían según cada entidad financiera, los cálculos actuales indican que la posibilidad de calificar se limita a familias con ingresos altos registrados. 

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

En el caso específico de las opciones ofrecidas por el Banco Nación, se requiere un capital inicial considerable para una propiedad de USD 100.000. Debido a que la institución solo cubre el 75% del costo total, quien solicita el crédito debe poseer previamente USD 25.000 en ahorros. 

  • Beneficios por cobro de haberes: Las personas que perciben su salario directamente en la entidad acceden a mejores condiciones financieras. En un plan a 20 años, el pago mensual comienza en $917.649, lo cual exige ingresos del hogar por $3,67 millones; si el tiempo aumenta a 30 años, el abono baja a $811.476 y el sueldo necesario a $3,24 millones.
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