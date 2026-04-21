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Con tasas de hasta 5,5%: cuánto rinde invertir US$10.000 en un plazo fijo en abril 2026

El plazo fijo en dólares resurge como una opción tradicional y segura, especialmente al presentarse tasas que logran superar el 3,3% de la inflación anual estadounidense.

Con tasas de hasta 5,5%: cuánto rinde invertir US$10.000 en un plazo fijo en abril 2026 Plazo fijo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En abril 2026, ahorristas argentinos eligen plazos fijos en dólares con tasas de hasta 5,5% anual para superar la inflación de EE.UU. ante un mercado cambiario estable.
  • Entidades como Banco Provincia (5,5%) y Macro (5%) lideran el mercado. La estabilidad cambiaria y la libertad de compra reactivaron esta opción frente al 3,3% de inflación en dólares.
  • Invertir US$10.000 generaría hasta US$550 anuales, consolidando al plazo fijo como refugio seguro. Se espera que la competencia bancaria mantenga atractivas estas tasas en el futuro.
Resumen generado con IA

Con un mercado cambiario estable y libertad de compra, los ahorristas en Argentina evalúan alternativas para movilizar su capital en moneda extranjera. El plazo fijo en dólares resurge como una opción tradicional y segura, especialmente al presentarse tasas que logran superar el 3,3% de la inflación anual estadounidense.

Baja en los plazos fijos: cuánto ganás si invertís $100.000 a 30 días en abril 2026

Baja en los plazos fijos: cuánto ganás si invertís $100.000 a 30 días en abril 2026

En la actualidad, las entidades bancarias proponen rendimientos que alcanzan el 5,5% anual. La rentabilidad final queda sujeta a las condiciones de cada institución y al tiempo de permanencia de los fondos, por lo que resulta indispensable analizar las distintas ofertas antes de inmovilizar el dinero.

Cuánto rinde un plazo fijo en dólares a un año y qué bancos pagan más

Actualmente, los plazos fijos a 365 días son los que ofrecen las mejores tasas. Por ejemplo:

  • Banco Nación, BBVA y Comafi pagan un 4% anual para depósitos a un año o más.
  • Banco Macro sube la apuesta y paga un 5% anual si el depósito es por más de un año.
  • Banco Provincia lidera el ranking con una tasa del 5,5% anual a 365 días.
  • Banco Hipotecario paga 5% anual pero solo para plazos de 540 días (un año y medio); para un año, la tasa es del 4,5%.
  • Con US$2.000 a 5,5%, ganás US$110 en un año.
  • Con US$5.000, la ganancia es de US$275.
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