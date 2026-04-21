Con tasas de hasta 5,5%: cuánto rinde invertir US$10.000 en un plazo fijo en abril 2026

Plazo fijo
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Resumen para apurados
- En abril 2026, ahorristas argentinos eligen plazos fijos en dólares con tasas de hasta 5,5% anual para superar la inflación de EE.UU. ante un mercado cambiario estable.
- Entidades como Banco Provincia (5,5%) y Macro (5%) lideran el mercado. La estabilidad cambiaria y la libertad de compra reactivaron esta opción frente al 3,3% de inflación en dólares.
- Invertir US$10.000 generaría hasta US$550 anuales, consolidando al plazo fijo como refugio seguro. Se espera que la competencia bancaria mantenga atractivas estas tasas en el futuro.
Con un mercado cambiario estable y libertad de compra, los ahorristas en Argentina evalúan alternativas para movilizar su capital en moneda extranjera. El plazo fijo en dólares resurge como una opción tradicional y segura, especialmente al presentarse tasas que logran superar el 3,3% de la inflación anual estadounidense.
En la actualidad, las entidades bancarias proponen rendimientos que alcanzan el 5,5% anual. La rentabilidad final queda sujeta a las condiciones de cada institución y al tiempo de permanencia de los fondos, por lo que resulta indispensable analizar las distintas ofertas antes de inmovilizar el dinero.
Cuánto rinde un plazo fijo en dólares a un año y qué bancos pagan más
Actualmente, los plazos fijos a 365 días son los que ofrecen las mejores tasas. Por ejemplo:
- Banco Nación, BBVA y Comafi pagan un 4% anual para depósitos a un año o más.
- Banco Macro sube la apuesta y paga un 5% anual si el depósito es por más de un año.
- Banco Provincia lidera el ranking con una tasa del 5,5% anual a 365 días.
- Banco Hipotecario paga 5% anual pero solo para plazos de 540 días (un año y medio); para un año, la tasa es del 4,5%.
- Con US$2.000 a 5,5%, ganás US$110 en un año.
- Con US$5.000, la ganancia es de US$275.
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