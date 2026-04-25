Resumen para apurados
- La Bolsa de Comercio de Rosario informó que lluvias persistentes frenan la cosecha de soja en la zona núcleo argentina, alcanzando solo un 25% frente al 55% histórico esperado.
- El exceso hídrico de 104 mm dificulta el secado de suelos y afecta la calidad del grano con rebrotes y humedad. Los rindes varían drásticamente entre los 10 y 70 quintales por hectárea.
- Aunque el rinde promedio subió a 44 qq/ha, nuevas precipitaciones arriesgan la pérdida de lotes por apertura de chauchas. La demora condiciona la logística y calidad final del grano.
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) da cuenta de que en la zona núcleo las lluvias frenan la cosecha de soja y agravan los problemas de calidad en el grano.
El documento señala que en los últimos siete días la cosecha avanzó un 23% en la región núcleo, con lo cual se alcanzó un 25% del área. Pero a esta altura, el porcentaje debería ubicarse cerca del 55%, el promedio de avance de las últimas cinco campañas para esta fecha. El carácter recurrente de las lluvias junto con la menor radiación, la elevada humedad ambiental y el rocío nocturno dificultan el secado de los suelos, con lo cual no se puede ganarle hectáreas a la cosecha. Y esto es una amenaza para la calidad de la mercadería. La zona más vulnerable de la región es el norte y noreste.
En el noreste de Buenos Aires, la recolección avanza de manera despareja afectada por rebrotes, retención foliar y marcada heterogeneidad fenológica, lo que obliga en muchos casos al uso de desecantes. En el sur de Santa Fe, los lotes más afectados por la sequía presentan granos verdes e impurezas. En el centro-sur santafesino las siembras de la primera quincena de noviembre evidencian un fuerte rebrote. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, las condiciones de piso son muy ajustadas y nuevas precipitaciones podrían agravar el escenario, aumentando el riesgo de apertura de chauchas y deterioro de granos ante demoras en la cosecha.
Respecto de los rendimientos, la BCR indica que existe una gran brecha de rindes en soja de primera, las marcas van de 10 a 70 quintales por hectárea (qq/ha). Lo bueno es que, si bien falta mucho para que se consoliden resultados, la soja de primera está mostrando un promedio de 44 qq/ha cuando hace un mes se esperaba 40 qq/ha.
En el centro-sur de Santa Fe, Carlos Pellegrini logra un promedio de 55 qq/ha. Muy cerca, en María Susana, los rindes oscilan entre 40 y 49 qq/ha. En Cañada de Gómez, las siembras de la segunda quincena de noviembre alcanzan entre 40 y 60 qq/ha, mientras que las de la primera quincena entre 30 a 35 qq/ha. Hacia el sur santafesino, se destacan rindes elevados en Arequito, con valores de 60 a 65 qq/ha, incluso picos de hasta 70 qq/ha. En San Gregorio, se ubican entre 50 y 65 qq/ha. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, el rinde promedio se ubica en 52 qq/ha, mientras que hacia Las Varillas desciende a un rango de 38 a 40 qq/ha. En el norte de Buenos Aires, en Junín, la soja muestra rindes de entre 45 y 55 qq/ha. Sin embargo, hacia el sudeste de Santa Fe y noreste bonaerense se acentúa la variabilidad. En Bigand los rindes van desde 50 a 60 qq/ha hasta lotes de apenas 20 qq/ha. En Acebal, se estiman valores cercanos a los 33 qq/ha. En Pergamino y Colón, la dispersión es muy marcada, con rindes que varían entre 20 y 60 qq/ha. La situación más comprometida se observa en Río Tala: los primeros resultados son muy bajos, en torno de los 10 a 15 qq/ha.
Sobre las lluvias, en toda la quincena la región recibió 104 mm como promedio de las 36 estaciones que componen la red de la Guía estratégica para el Agro, pero según los valores estadísticos se debería estar cerca de los 50 mm.
Respecto del cultivo de maíz, la cosecha del temprano avanza al 82% y supera la media histórica
El avance de cosecha ganó 9 puntos en la última semana y pasó del 73% al 82%. De esta manera, se ubica por encima del promedio de los últimos cinco años, que es del 75%, en un contexto donde las labores siguen muy trabadas por las lluvias.