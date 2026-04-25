En la zona núcleo las lluvias frenan la cosecha de soja

En el centro-sur de Santa Fe, Carlos Pellegrini logra un promedio de 55 qq/ha. Muy cerca, en María Susana, los rindes oscilan entre 40 y 49 qq/ha. En Cañada de Gómez, las siembras de la segunda quincena de noviembre alcanzan entre 40 y 60 qq/ha, mientras que las de la primera quincena entre 30 a 35 qq/ha. Hacia el sur santafesino, se destacan rindes elevados en Arequito, con valores de 60 a 65 qq/ha, incluso picos de hasta 70 qq/ha. En San Gregorio, se ubican entre 50 y 65 qq/ha. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, el rinde promedio se ubica en 52 qq/ha, mientras que hacia Las Varillas desciende a un rango de 38 a 40 qq/ha. En el norte de Buenos Aires, en Junín, la soja muestra rindes de entre 45 y 55 qq/ha. Sin embargo, hacia el sudeste de Santa Fe y noreste bonaerense se acentúa la variabilidad. En Bigand los rindes van desde 50 a 60 qq/ha hasta lotes de apenas 20 qq/ha. En Acebal, se estiman valores cercanos a los 33 qq/ha. En Pergamino y Colón, la dispersión es muy marcada, con rindes que varían entre 20 y 60 qq/ha. La situación más comprometida se observa en Río Tala: los primeros resultados son muy bajos, en torno de los 10 a 15 qq/ha.