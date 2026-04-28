Cambios en una comisión de la Legislatura y la fecha del juicio contra una comisionada rural

Durante la pesquisa, se atribuyeron a la delegada cuatro hechos, que deberían ser aclarados en el debate. El primero indica que, desde el 1 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, Contreras -en su carácter de comisionada de Las Cejas- celebró contratos de trabajo con la ciudadana Mónica Dolores Risso “a fin de que la misma prestara servicios en la comuna”. Sin embargo, según la acusación contenida en el requerimiento de elevación a juicio, la funcionaria “abusando de su cargo” y “con intenciones de apropiarse de sumas dinerarias”, al momento de contratar a la mujer “le expreso que, para poder desempeñarse como empleada, debía compartir su remuneración con el resto de los empleados de la entidad pública o de lo contrario perdería su contrato de trabajo”. De los montos, que oscilaban entre los $9.478,70 y los $14.656,73, la trabajadora recibía $3.000, añade la documentación judicial. Luego, siempre según el expediente, directamente la delegada se habría quedado con la tarjeta de débito.