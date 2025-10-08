Secciones
Fijan fecha del juicio contra la comisionada de Las Cejas
Cristina Contreras fue citada para abril de 2026, en una causa iniciada tras la denuncia de ex empleados de la comuna.
La comisionada Cristina Contreras
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Las Cejas
Cristina Contreras
