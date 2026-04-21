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Política

Un concejal streamer, carteles con mensajes y ayuda para el Cottolengo Don Orione

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

¿SE REEDITA UNA POLÉMICA? El municipio señalizó una obra que afecta el tránsito y advirtió que corresponde a la SAT. ¿SE REEDITA UNA POLÉMICA? El municipio señalizó una obra que afecta el tránsito y advirtió que corresponde a la SAT.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Políticos tucumanos, incluyendo un concejal streamer, impulsaron esta semana acciones de gestión y ayuda al Cottolengo Don Orione para abordar problemáticas sociales y urbanas.
  • La iniciativa surge tras polémicas por obras viales de la SAT y propuestas de sanciones legales, buscando integrar la comunicación digital con la asistencia comunitaria directa.
  • Estas medidas buscan modernizar el vínculo político con la ciudadanía y mitigar el impacto de las deficiencias en infraestructura, marcando una agenda de cercanía en la provincia.
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