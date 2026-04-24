Carteles del municipio y de la SAT, la firma de Abad y una reunión de radicales

Los partidos de la oposición y del oficialismos se comienzan a organizar para las elecciones de 2027. Esta semana hubo un encuentro entre dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) del espacio de los Romano Norri. El mitin fue encabezado por el ex legislador y ex presidente del centenario partido, Federico Romano Norri, quien estuvo acompañado por sus hijos, Agustín (legislador) y Federico (concejal). "Cerramos el día en reunión con el equipo de dirigentes, organizando y coordinando la agenda de trabajo para los próximos meses", indicó el miembro del Poder Legislativo en sus redes sociales, adonde compartió algunas imágenes. "Nos verán volver", se lee en una bandera roja y blanca que decora el lugar. Uno de los interrogantes clave de cara a lo que viene es cómo se distribuirán los distintos espacios de la UCR.