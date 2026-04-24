Carteles del municipio y de la SAT, la firma de Abad y una reunión de radicales

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán y la Capital mantienen disputas por señalética de obras, mientras el ministro Abad negocia fondos con Nación y la UCR se organiza para las elecciones de 2027.
- La tensión por obras en la Capital revive roces entre la SAT y el municipio. En paralelo, decretos oficiales facultaron a Daniel Abad para gestionar anticipos financieros ante la Nación.
- Las disputas territoriales exponen grietas políticas locales, mientras la centralidad de Abad en finanzas y el armado radical anticipan un escenario de fuerte competencia hacia 2027.
Carteles que van y vienen en la ciudad
Las rispideces pueden llegar a tener forma de señalética en la ciudad. Sucede que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán había colocado unos carteles alrededor de una alcantarilla en la esquina de Junín y Santiago del Estero -entre otros puntos del centro y microcentro- advirtiendo que se trataba de "obras de la SAT". "Disculpe las molestias", se leía en las vallas metálicas situadas en ese transitado cruce. En las últimas horas, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ubicó su propia señalética. "Estamos trabajando para un mejor servicio", reza el cartel, donde aparecen también los nombres del gobernador Osvaldo Jaldo y del titular de la empresa de participación estatal mayoritaria, Marcelo Caponio. Fuentes oficiales aseguraron que, "debido a una diferencia de niveles tras unas tareas de repavimentación", el personal de la SAT tuvo que intervenir.
El año pasado, Caponio había salido al cruce del entonces secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklian, por la aparición de unos carteles rojos que, como el primero de Junín y Santiago, habían aparecido en distintos lugares de la ciudad. Y todo parece indicar que las discrepancias entre áreas del municipio y de la SAT se sostienen.
Misiones claves en un ministro de confianza
El gobernador Osvaldo Jaldo suele centralizar los vínculos con la gestión del presidente Javier Milei. Una de las pocas excepciones es el caso de las finanzas. Sucede que el jefe del Poder Ejecutivo (PE) delegó tareas no sólo administrativas, sino también de gestión en un funcionario de su confianza, el ministro de Economía y Producción Daniel Abad.
En dos decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia constan decisiones en ese sentido. En el primero de ellos (683/3), del 6 de abril, se autorizó a Abad "a suscribir convenios en representación del Superior Gobierno de la Provincia, con las autoridades pertinentes del Estado Nacional, sobre la solicitud de anticipos financieros a cuenta de la distribución de recursos coparticipables en el marco de las disposiciones de la ley 23.548". El segundo decreto (693/3, del 7 de abril, autoriza el viaje en misión oficial del titular de Economía (hasta el 9 siguiente), para que "mantenga reuniones con autoridades nacionales".
"Nos verán volver": reunión de radicales de la Capital
Los partidos de la oposición y del oficialismos se comienzan a organizar para las elecciones de 2027. Esta semana hubo un encuentro entre dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) del espacio de los Romano Norri. El mitin fue encabezado por el ex legislador y ex presidente del centenario partido, Federico Romano Norri, quien estuvo acompañado por sus hijos, Agustín (legislador) y Federico (concejal). "Cerramos el día en reunión con el equipo de dirigentes, organizando y coordinando la agenda de trabajo para los próximos meses", indicó el miembro del Poder Legislativo en sus redes sociales, adonde compartió algunas imágenes. "Nos verán volver", se lee en una bandera roja y blanca que decora el lugar. Uno de los interrogantes clave de cara a lo que viene es cómo se distribuirán los distintos espacios de la UCR.
El gremio legislativo de APL, presente a nivel nacional
La Asociación del Personal Legislativo (APL) de Tucumán se aseguró la continuidad en los espacios de decisión del gremio nacional que agrupa a los trabajadores del sector.
En el Congreso General Ordinario de FELRA, se eligió al secretario general de APL, Adolfo Bottini, como secretario de Acción Social de la Federación Argentina, acompañando durante este período la conducción de Norberto Di Prospero, reelegido como Secretario General de FELRA.
"Junto a él, Patricio Gacioppo y Daniel Lazarte ocuparán lugares estratégicos en esta nueva etapa, fortaleciendo la presencia de APL en la mesa donde se discuten y se definen las políticas gremiales del sector legislativo de todo el país", publicó el sindicato de trabajadores legislativos en sus redes. Y apuntó: "vamos a FELRA a llevar la experiencia de un gremio de puertas abiertas, cercano, que escucha y que se pone al frente cuando hay que defender derechos".