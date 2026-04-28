Secciones
DeportesFútbol

Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la novena jornada, la última que quedó pendiente de la etapa clasificatoria.

AGENDA LISTA. Atlético Tucumán y River ya tienen día y horario confirmado para la fecha 9 del torneo Apertura, que había quedado postergada por el paro nacional de clubes a comienzos de marzo. AGENDA LISTA. Atlético Tucumán y River ya tienen día y horario confirmado para la fecha 9 del torneo Apertura, que había quedado postergada por el paro nacional de clubes a comienzos de marzo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate recibirá a Atlético Tucumán el domingo 3 de mayo a las 18:30 en el Monumental, por la postergada novena fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
  • La jornada se reprogramó tras el paro nacional de clubes. La organización priorizó el descanso para equipos con roce internacional y el solapamiento de partidos definitorios.
  • El Millonario buscará asegurar el segundo puesto de su zona previo a los playoffs, mientras que el Decano cerrará su participación al no contar con chances de clasificar.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la novena jornada del torneo Apertura 2026, la última de la etapa clasificatoria. En este marco, Atlético Tucumán ya conoce el horario en el que visitará a River en el Monumental de Núñez para cerrar su participación en el certamen.

El encuentro entre el "Decano" y el "Millonario", correspondiente a la Zona B, quedó diagramado para el domingo 3 de mayo a las 18.30, con transmisión de ESPN Premium.

Para esta jornada definitiva, la organización informó que se priorizó el descanso de los equipos que participan en competencias internacionales (como es el caso de River, que visita a Bragantino este jueves a las 21.30) y se procedió a solapar los horarios de aquellos clubes que compiten directamente por un lugar en los octavos de final. 

Al no tener chances matemáticas de clasificar, el partido de Atlético se jugará de forma aislada en el cierre de la jornada dominical. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet, por su parte, intentará buscar un triunfo para asegurarse el segundo lugar en el grupo de cara a los playoffs.

La agenda completa de la Fecha 9

A continuación, el cronograma detallado de la última fecha.

Sábado 2 de mayo

14 Barracas Central – Banfield

14.30 Lanús – Deportivo Riestra

16.15 Central Córdoba – Boca

18.45 San Lorenzo – Independiente

18.45 Unión – Talleres

21.15 Platense – Estudiantes

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Independiente Rivadavia.

16 Rosario Central – Tigre

16 Racing – Huracán

16 Gimnasia – Argentinos

16 Belgrano – Sarmiento

18.30 River – Atlético Tucumán 

Lunes 4 de mayo

17 Gimnasia (Mendoza). – Defensa y Justicia

19.15 Vélez – Newell’s

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Temas Club Atlético River PlateTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
2

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
3

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
4

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos
5

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
4

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
5

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Más Noticias
Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios