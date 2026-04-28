Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

Resumen para apurados
- River Plate recibirá a Atlético Tucumán el domingo 3 de mayo a las 18:30 en el Monumental, por la postergada novena fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
- La jornada se reprogramó tras el paro nacional de clubes. La organización priorizó el descanso para equipos con roce internacional y el solapamiento de partidos definitorios.
- El Millonario buscará asegurar el segundo puesto de su zona previo a los playoffs, mientras que el Decano cerrará su participación al no contar con chances de clasificar.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la novena jornada del torneo Apertura 2026, la última de la etapa clasificatoria. En este marco, Atlético Tucumán ya conoce el horario en el que visitará a River en el Monumental de Núñez para cerrar su participación en el certamen.
El encuentro entre el "Decano" y el "Millonario", correspondiente a la Zona B, quedó diagramado para el domingo 3 de mayo a las 18.30, con transmisión de ESPN Premium.
Para esta jornada definitiva, la organización informó que se priorizó el descanso de los equipos que participan en competencias internacionales (como es el caso de River, que visita a Bragantino este jueves a las 21.30) y se procedió a solapar los horarios de aquellos clubes que compiten directamente por un lugar en los octavos de final.
Al no tener chances matemáticas de clasificar, el partido de Atlético se jugará de forma aislada en el cierre de la jornada dominical. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet, por su parte, intentará buscar un triunfo para asegurarse el segundo lugar en el grupo de cara a los playoffs.
La agenda completa de la Fecha 9
A continuación, el cronograma detallado de la última fecha.
Sábado 2 de mayo
14 Barracas Central – Banfield
14.30 Lanús – Deportivo Riestra
16.15 Central Córdoba – Boca
18.45 San Lorenzo – Independiente
18.45 Unión – Talleres
21.15 Platense – Estudiantes
Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Independiente Rivadavia.
16 Rosario Central – Tigre
16 Racing – Huracán
16 Gimnasia – Argentinos
16 Belgrano – Sarmiento
18.30 River – Atlético Tucumán
Lunes 4 de mayo
17 Gimnasia (Mendoza). – Defensa y Justicia
19.15 Vélez – Newell’s
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto