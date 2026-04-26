"Pulga" Rodríguez volvió a pisar el césped de Simoca tras más de 20 años

El marco estuvo a la altura de la ocasión: tribunas colmadas y una ovación sostenida lo recibieron desde el inicio, en una muestra del fuerte vínculo afectivo que el atacante mantiene con el fútbol del interior tucumano. Cada intervención del “Pulga” fue seguida con atención especial por el público, en un clima donde la nostalgia se mezcló con la expectativa del presente competitivo.