"Pulga" Rodríguez volvió a pisar el césped de Simoca tras más de 20 años

Resumen para apurados
- Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez volvió a jugar oficialmente en Simoca tras 20 años en la derrota de Ñuñorco 1-0 ante Unión Simoca por la Liga Tucumana de Fútbol.
- A sus 41 años, el ídolo regresó al estadio Félix María Mothe con tribunas llenas. El partido se definió sobre el final con un gol de Eduardo Rasgido para el conjunto local.
- El evento resalta el vínculo afectivo de Rodríguez con el fútbol del interior, aunque el presente deportivo de Ñuñorco genera dudas tras sumar su segunda caída consecutiva.
El regreso de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez a Simoca volvió a teñir de emoción el fútbol tucumano, en una jornada que combinó historia, expectativa y competencia oficial en el estadio Félix María Mothe.
Más de dos décadas después de su recordada actuación con Unión Simoca, cuando marcó 12 goles en la histórica goleada 16 a 0 frente a Azucarera Argentina, el delantero volvió a pisar el césped del escenario simoqueño, esta vez vistiendo la camiseta de Ñuñorco.
El marco estuvo a la altura de la ocasión: tribunas colmadas y una ovación sostenida lo recibieron desde el inicio, en una muestra del fuerte vínculo afectivo que el atacante mantiene con el fútbol del interior tucumano. Cada intervención del “Pulga” fue seguida con atención especial por el público, en un clima donde la nostalgia se mezcló con la expectativa del presente competitivo.
En lo estrictamente futbolístico, el encuentro fue cerrado, friccionado y con escasas situaciones claras de gol. Ninguno de los equipos logró imponerse en la mitad de la cancha, lo que derivó en un desarrollo trabado y de baja fluidez.
Ñuñorco mostró dificultades para generar juego asociado y progresar en ataque, lo que redujo el protagonismo del delantero, que a sus 41 años aportó apenas algunos destellos de su jerarquía, sin mayor incidencia en el desarrollo.
Cuando el empate parecía sellado, el partido se definió en tiempo de descuento: Eduardo Rasgido marcó de cabeza el 1 a 0 para Unión Simoca, desatando el festejo local.
Con este triunfo, Unión Simoca alcanzó la cima del grupo E del torneo Apertura “Martín Macheta Robles”, igualando en puntos a Concepción FC. Ñuñorco, en tanto, quedó con tres unidades tras sufrir su segunda derrota consecutiva.
La jornada también dejó tensión en las tribunas, donde algunos hinchas neutrales manifestaron su disconformidad con el rendimiento del equipo visitante y cuestionaron el funcionamiento colectivo y las decisiones del técnico Floreal García.
En definitiva, si bien el regreso del “Pulga” a Simoca dejó postales de emoción y reconocimiento, también reflejó la crudeza del presente futbolístico de Nuñorco. Y este no se sostiene sólo en la memoria, sino también en los resultados.