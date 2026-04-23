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Liga Tucumana: Sportivo Guzmán no detiene su marcha y manda en el Apertura

Con goles de Franco Comán y Nelson Martínez Llanos, el "Juliano" derrotó 2-0 al "Rojo" y quedó como único puntero del certamen en el arranque de la tercera fecha.

Liga Tucumana: Sportivo Guzmán no detiene su marcha y manda en el Apertura
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Sportivo Guzmán venció 2-0 a Tucumán Central en el inicio de la tercera fecha del Apertura tucumano. Con goles de Comán y Martínez Llanos, el local lidera su zona en soledad.
  • El equipo de Osvaldo Bernasconi dominó ante un rival que presentó juveniles y suplentes. Con este resultado, el "Juliano" suma siete puntos y mantiene su invicto como local.
  • El triunfo perfila a Sportivo Guzmán como candidato al título por su solidez. La tercera fecha sigue con cinco partidos clave que determinarán quiénes mantienen el ritmo del líder.
Resumen generado con IA

En el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura "Martín ‘Macheta’ Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol, Sportivo Guzmán ratificó su gran presente al vencer por 2 a 0 a Tucumán Central. Con este resultado, el equipo de Villa 9 de Julio se posiciona como único líder de su zona.

Desde el arranque, los dirigidos por Osvaldo Bernasconi buscaron imponer condiciones en su estadio. La apertura del marcador llegó en la primera parte gracias a la efectividad de Franco Comán, quien le dio la tranquilidad necesaria al "Juliano" para manejar los hilos del encuentro. En el complemento, el local sentenció la historia mediante un penal ejecutado con precisión por Nelson Martínez Llanos, que cumplió con la "ley del ex".

Esta victoria representa el segundo triunfo consecutivo de Sportivo en condición de local, permitiéndole alcanzar la línea de los siete puntos y mirar a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto de Bernasconi muestra solidez y contundencia en este arranque de campeonato, perfilándose como uno de los grandes animadores.

Por el lado de Tucumán Central, la derrota significó su primera caída en el torneo. Cabe destacar que el "Rojo" de Villa Alem se presentó con una alineación conformada mayoritariamente por suplentes y juveniles. A pesar del esfuerzo de los jóvenes, la jerarquía y experiencia del local terminaron inclinando la balanza.

La actividad de la Liga Tucumana no se detiene. Este adelanto de la tercera jornada fue solo el puntapié inicial, ya que la fecha continuará mañana con la disputa de cinco partidos, donde el resto de los equipos buscará no perder pisada.

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