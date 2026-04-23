Liga Tucumana: Sportivo Guzmán no detiene su marcha y manda en el Apertura

Desde el arranque, los dirigidos por Osvaldo Bernasconi buscaron imponer condiciones en su estadio. La apertura del marcador llegó en la primera parte gracias a la efectividad de Franco Comán, quien le dio la tranquilidad necesaria al "Juliano" para manejar los hilos del encuentro. En el complemento, el local sentenció la historia mediante un penal ejecutado con precisión por Nelson Martínez Llanos, que cumplió con la "ley del ex".