Famaillá pisa firme: venció a San Fernando y es líder con puntaje ideal en la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Famaillá venció 1-0 a San Fernando en Leales por la fecha 3 de la Liga Tucumana este sábado, logrando puntaje ideal y consolidándose como líder solitario del Grupo C.
- Con gol de Braian Núñez, el 'Fama' ratificó su gran momento. La jornada incluyó la goleada 3-0 de Central Norte sobre All Boys y la solidez de Graneros en la cima del Grupo F.
- Estos resultados perfilan a los primeros candidatos al título del Apertura. La fecha se completará este domingo con nueve encuentros decisivos, incluyendo varios clásicos zonales.
El Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol tuvo un sábado repleto de acción en el marco de la fecha 3. Famaillá en el Grupo C y Graneros en el Grupo F mantienen puntaje ideal, mientras que otros equipos empiezan a acomodarse en la tabla tras conseguir victorias importantes.
Famaillá sigue firme
En el Grupo C, Famaillá ratificó su gran momento al imponerse por 1 a 0 sobre San Fernando en Leales. El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos de cabeza a través del defensor Braian Núñez, resultado que le permite al "Fama" liderar su zona con puntaje ideal.
En ese mismo grupo, San Pablo superó como visitante 1 a 0 a Santa Lucía FC, con tanto de Carlos Romero. De esta manera, el equipo consiguió su primer triunfo en el certamen y comienza a tomar impulso en la competencia.
Los clásicos y el resto de los resultados
En el Grupo A, Central Norte se quedó con un triunfazo frente a su eterno rival, All Boys. Fue 3 a 0, con un gol de Ignacio Cuello y una destacada actuación de Exequiel Alemán, autor de un doblete.
Por el Grupo D, Garmendia FC y Unión del Norte no se sacaron ventajas en el clásico e igualaron 0 a 0..
En el interzonal, Lastenia fue claramente superior y goleó 3 a 0 a Atlético, con goles de Nicolás Díaz, Emanuel Cuéllar y Gonzalo Soraire, mostrando solidez ofensiva y control del juego.
En el Grupo F, San Lorenzo de Santa Ana consiguió su primera victoria al vencer 2 a 0 a Sportivo Trinidad. Los goles fueron convertidos por Luis Russo y Sebastián Bustos en el complemento. Con este resultado, el conjunto suma sus primeros tres puntos en el torneo.
La acción continuará este domingo desde las 16, con la disputa de nueve encuentros que abarcarán todos los grupos.
En el Grupo A, Talleres jugará otro "derbi" ante Villa Mitre, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la fecha. Los clásicos seguirán en el Grupo C, donde San Juan se medirá con Atlético Concepción, mientras que San Lorenzo enfrentará a Cruz Alta..
En el Grupo D, Almirante Brown será local en Lules ante Ateneo Parroquial Alderetes, mientras que el interzonal tendrá el choque entre Bella Vista y San José.
En el Grupo E, Azucarera Argentina enfrentará a San Ramón, y La Providencia jugará ante Santa Rosa.
Finalmente, en el Grupo F, Deportivo Marapa se medirá con Deportivo Llorens, mientras que Santa Ana será local ante Jorge Newbery.