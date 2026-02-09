Secciones
Política

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

El juez Sebastián Casanello consideró al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad como jefe de una asociación ilícita que montó un sistema de retornos con sobreprecios en medicamentos.

Hace 49 Min

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo cargos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La medida alcanza también a otros 18 acusados en una causa que se originó el año pasado tras la filtración de audios comprometedores.

En su resolución, el magistrado describió un "entramado de corrupción institucional" donde funcionarios y operadores externos actuaron de forma mancomunada para obtener ganancias millonarias. 

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado en la resolución.

Según la investigación, el esquema consistía en la compra de medicamentos a droguerías con sobreprecios, a cambio de un "sistema de retornos" que beneficiaba a los directivos de la agencia.

Casanello fue tajante al señalar que la Andis fue "cooptada y empleada como vía de enriquecimiento", al perjudicar directamente a su población objetivo que son las personas en situación de discapacidad. Además de los procesamientos, la justicia ordenó nuevas declaraciones indagatorias para profundizar en la responsabilidad de los involucrados.

