El Caso Andis suma un nuevo capítulo

La estrategia de Spagnuolo sumó un elemento político: pidió al juez Ariel Lijo que cite como testigo al abogado Gregorio Dalbón. El pedido surge tras un cruce en la red social X, donde Dalbón le habría sugerido a Santiago Caputo que los audios le fueron “facilitados”. Para la defensa, esto prueba que la filtración no fue un trascendido periodístico, sino una entrega dirigida que refuerza la tesis de la manipulación de los archivos.