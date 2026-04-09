El Caso Andis suma un nuevo capítulo

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, movió sus fichas en Comodoro Py. Mientras espera que la Cámara Federal defina su procesamiento por corrupción, el exfuncionario solicitó formalmente ser aceptado como querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que lo involucran a él y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Bajo el patrocinio de Mauricio D’Alessandro, Spagnuolo se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli reconociéndose como “víctima de espionaje ilegal”. Su defensa no solo busca el acceso al expediente, sino que propuso un peritaje exhaustivo para determinar si las grabaciones fueron editadas o generadas mediante inteligencia artificial.
La estrategia de Spagnuolo sumó un elemento político: pidió al juez Ariel Lijo que cite como testigo al abogado Gregorio Dalbón. El pedido surge tras un cruce en la red social X, donde Dalbón le habría sugerido a Santiago Caputo que los audios le fueron “facilitados”. Para la defensa, esto prueba que la filtración no fue un trascendido periodístico, sino una entrega dirigida que refuerza la tesis de la manipulación de los archivos.