Secciones
Política

El Caso Andis suma un nuevo capítulo

Spagnuolo dice que fue víctima de espionaje.

Diego Spagnuolo Diego Spagnuolo
Hace 1 Hs

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, movió sus fichas en Comodoro Py. Mientras espera que la Cámara Federal defina su procesamiento por corrupción, el exfuncionario solicitó formalmente ser aceptado como querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que lo involucran a él y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Bajo el patrocinio de Mauricio D’Alessandro, Spagnuolo se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli reconociéndose como “víctima de espionaje ilegal”. Su defensa no solo busca el acceso al expediente, sino que propuso un peritaje exhaustivo para determinar si las grabaciones fueron editadas o generadas mediante inteligencia artificial. 

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

La estrategia de Spagnuolo sumó un elemento político: pidió al juez Ariel Lijo que cite como testigo al abogado Gregorio Dalbón. El pedido surge tras un cruce en la red social X, donde Dalbón le habría sugerido a Santiago Caputo que los audios le fueron “facilitados”. Para la defensa, esto prueba que la filtración no fue un trascendido periodístico, sino una entrega dirigida que refuerza la tesis de la manipulación de los archivos.

Temas Carlos StornelliCámara FederalInteligencia ArtificialKarina MileiDiego SpagnuoloAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades
1

Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades

Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos
2

Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos

Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación
3

Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero
4

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes
5

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
6

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Más Noticias
Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

Recuerdos fotográficos: 2015. Un “monstruo” en el cielo tucumano

Recuerdos fotográficos: 2015. Un “monstruo” en el cielo tucumano

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

Cuatro países, cuatro genocidios

Cuatro países, cuatro genocidios

Comentarios