Caso Andis: Garbellini se negó a prestar indagatoria tras la declaración de Diego Spagnuolo

Guardar silencio

Spagnuolo, abogado y allegado al presidente Javier Milei, había negado en principio los hechos centrales de la acusación. El ex director de la Andis se tomó el tiempo de aclarar algunos puntos de su defensa que forman parte del expediente; no obstante, siguiendo el mismo camino que Garbellini, optó posteriormente por guardar silencio ante el interrogatorio judicial. De esta manera, Garbellini y Spagnuolo se sumaron a la lista de imputados que, al pasar por la etapa de indagatoria, han decidido mantener la boca cerrada, convirtiéndose este último en el tercer acusado en adoptar esta actitud procesal. Antes que ellos, el médico Pablo Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete también se habían negado a declarar en la causa.