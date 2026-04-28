Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

El giro más drástico en la etapa de alegatos del juicio por el crimen de Paulina Lebbos no fue un pedido de condena, sino el desestimiento de la acusación contra Sergio Kaleñuk. Al escuchar que el fiscal Carlos Sale desistía de los cargos por falta de pruebas, la defensa técnica, encabezada por Patricio Char y Candela Álamo, no ocultó su satisfacción, pero también su amargura por el camino recorrido. “Estamos felices ya que se acabó la pesadilla”, expresaron durante la audiencia, marcando el final de años de sospechas que vincularon al hijo de Alberto Kaleñuk, el fallecido ex secretario privado de José Alperovich, con el encubrimiento y el descarte del cuerpo de la joven estudiante.