El aumento del secuestro de drogas

El caso que nos ocupa ha tenido, por un lado, aspectos llamativos que indican que los traficantes de droga están aguzando el ingenio para transportar los estupefacientes frente a los esfuerzos de los funcionarios por blindar la frontera del país, y a los controles internos que, según se informa, se están produciendo en los límites de Tucumán con Salta y con Santiago del Estero. Así se ha visto que una pareja de ciudadanos oriundos de Bolivia -la acompañante del conductor es una mujer con seis meses de embarazo- llevaban en el vehículo 240 kilos de cocaína en ladrillos guardados en bolsas de arpillera como si fueran verduras y al tratar de eludir el control huyeron por los caminos de tierra de la zona de Chuscha para terminar chocando contra un árbol. Algo parecido había ocurrido hace una semana con los ocupantes de una camioneta que trataron de huir por las sendas de Chuscha.