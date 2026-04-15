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Chikungunya en Tucumán: cómo diferenciarla del dengue y por qué es clave eliminar los criaderos

El aumento de contagios en la provincia activó operativos sanitarios intensivos en los barrios, con controles casa por casa.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Salud de Tucumán intensificó operativos en la capital tras subir de 93 a 155 los casos de chikungunya en una semana, buscando frenar el brote con bloqueos y control de vectores.
  • Las brigadas realizan visitas casa por casa, eliminan criaderos de Aedes aegypti y aclaran que el dolor articular intenso es el síntoma clave que diferencia al virus del dengue.
  • Autoridades advierten que las lluvias y el calor favorecen la propagación. El éxito del control sanitario dependerá del compromiso vecinal para evitar una epidemia mayor.
Resumen generado con IA

En medio de un aumento sostenido de casos de chikungunya en Tucumán, las autoridades sanitarias intensificaron los operativos de control en distintos barrios de la capital. Este miércoles, un equipo trabajó en la zona de avenida México al 3.600, cerca del pasaje Monserrat, en el barrio Ampliación Kennedy, donde se detectó un caso sospechoso.

Según informó a LA GACETA Saúl Figueroa, jefe de la sección Lucha contra Vectores de la Dirección General de Salud Ambiental, la provincia pasó de 93 a 155 casos confirmados en apenas una semana, con 62 nuevos contagios registrados en los últimos días. “Con la última sala de situación se pudo observar que hemos crecido en la cantidad de casos registrados”, comentó.

En este contexto, brigadas sanitarias desplegaron operativos de bloqueo que incluyen visitas casa por casa, búsqueda de personas con síntomas y acciones de prevención. “Los agentes sociosanitarios van haciendo una búsqueda de sintomáticos, entregando repelente e indicando cuáles son las sintomatologías. En caso de presentar síntomas, se realiza la toma de muestra en el momento”, detalló Figueroa.

Además, se llevan adelante tareas de control focal para eliminar criaderos de mosquitos, principal medida para frenar la propagación del virus. “Nos dedicamos a la eliminación de criaderos para disminuir la cantidad de mosquitos circulando. También ofrecemos control químico para eliminar al mosquito adulto”, agregó.

Diferencias entre chikungunya y dengue

Tanto el chikungunya como el dengue son enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, por lo que comparten varios síntomas. Sin embargo, Figueroa señaló una diferencia clave: el dolor articular intenso.

“Los síntomas son muy similares, pero el chikungunya se caracteriza por una fiebre articular que genera un dolor tremendo en todas las articulaciones del cuerpo. Eso puede ayudar a diferenciarlo del dengue”, explicó. También indicó que, por el momento, no se registran casos de dengue en la provincia.

Con la temporada de lluvias, se deben extremar medidas de prevención contra dengue y chikungunya Con la temporada de lluvias, se deben extremar medidas de prevención contra dengue y chikungunya

Qué hacer ante síntomas

Ante la aparición de fiebre, sarpullido o dolores corporales, la principal recomendación es evitar la automedicación y acudir a un centro de salud. “No nos tenemos que automedicar. Debemos acercarnos al centro asistencial más cercano para que un médico evalúe y determine si corresponde realizar estudios”, advirtió.

El rol de los vecinos

Figueroa remarcó que el control del mosquito depende en gran medida del compromiso de la comunidad, especialmente después de lluvias, que favorecen su reproducción.

“Después de cada lluvia es importante revisar nuestras casas: macetas, tachos, bebederos de animales o cualquier recipiente donde se acumule agua. También colocar mallas en desagües”, recomendó.

El especialista dijo que las condiciones climáticas actuales (lluvias seguidas de días cálidos) generan un escenario propicio para la proliferación del mosquito. “Si no realizamos un control efectivo de los criaderos, va a seguir habiendo circulación”, alertó.

Si bien destacó que la recepción de los vecinos es en general positiva, insistió en la necesidad de asumir responsabilidad individual. “Tenemos que hacer un poco de mea culpa y mantener las condiciones de saneamiento en nuestras casas para evitar la proliferación”, concluyó.

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